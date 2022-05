La BNA Sponsor Officiel de la 6ème édition du "SITIC AFRICA ABIDJAN" Pour une banque qui change, une banque moderne et réactive

Communiqu de Presse -

Ddi lAfrique, SITIC AFRICA est un salon de rfrence en Afrique permettant de rapprocher les professionnels et donneurs dordres africains de loffre internationale, de prsenter une plateforme pour des changes afro-africains dans le Numrique et de crer une synergie du secteur numrique avec les autres secteurs de lconomie travers des forums Internationaux : Fin Tech, E-Sant, Industrie 4.0, Formation 4.0, E-AgricultureA travers sa participation la 6me dition de SITIC AFRICA 2022, la BNA compte profiter de lvolution du numrique et des opportunits quil offre au secteur bancaire et financier pour une meilleure digitalisation des process, de la relation client et des moyens de paiement afin de proposer une offre de Digital Banking en phase avec les attentes de sa clientle et de russir sa transformation.Dans un univers trs concurrentiel, la BNA compte bien tirer son pingle du jeu en capitalisant sur le dynamisme du secteur de la Fintech et en investissant dans linnovation et le numrique pour se rinventer et performer. Pour la BNA, lenjeu est dsormais damliorer lexprience et le parcours client en tant plus ractif, plus souple et en offrant une panoplie de services et de produits rpondant aux attentes du march dans un environnement technologique moderne et scuris.Plus que dvelopper les comptences, les outils et les mtiers dexpertise, la BNA vise, dans le cadre de la transformation numrique, voluer vers la spcialisation des mtiers et le dveloppement de technologies qui offrent de nouvelles perspectives en matire danalyse des donnes et de connexions avec dautres acteurs, partenaires et clients particuliers ou Corporate .Grce aux NTIC et une offre de Digital Banking approprie, la BNA vise un meilleur accompagnement des PME et des start-up tunisiennes dans leurs stratgies de dveloppement au niveau national et international.Agile, fiable pour une satisfaction optimale du client, plus que de simplement suivre les volutions technologiques, la BNA est dtermine innover, fidliser et sduire pour prserver sa part de march, conforter son positionnement stratgique de banque universelle et assurer une croissance continue.