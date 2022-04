Tunisie: 2 nouveaux billets de banque de 50d (type 2022) et de 5 d (type 2022)

Principales caractéristiques du billet de 50 dinars - type 2022



Principales caractéristiques du billet de 5 dinars type 2022

La Banque Centrale de Tunisie mettra en circulation, à compter du 28 avril 2022, deux nouveaux billets de banque tunisiens de cinquante dinars (type 2022) et de cinq dinars (type 2022) ayant cours légal et pouvoir libératoire.Il est à noter que les billets de cinquante dinars (type 2022) et de cinq dinars (type 2022) circuleront concurremment avec les autres billets et pièces actuellement en circulation.- Portrait de «HEDI NOUIRA» (1911-1993) ; l'une des grandes figures du mouvement national tunisien pour l’indépendance, fondateur et premier gouverneur de la Banque Centrale Tunisie depuis sa création en 1958 et jusqu’à 1970 puis premier ministre de 1970 à 1980 ;- En haut, le texte suivant : «Banque Centrale de Tunisie» en arabe et au- dessous la valeur du billet en toutes lettres en arabe ;- Au milieu, à gauche du portrait principal, la valeur nominale du billet «50 » figure en grand format et en bas, la date d’émission «20-3-2022 » ;- Dans la partie inférieure du billet, près du milieu, sur les bords inférieurs droit et gauche, cinq traits horizontaux pour les malvoyants sont aisément reconnaissables au toucher ;- En bas, à droite, les signatures du Gouverneur de la Banque et du Vice-Gouverneur.- Portrait de «SLAHEDDINE EL AMAMI» (1936-1986) ; Ingénieur agronome tunisien, il a d’importantes contributions dans le domaine de l’hydraulique et de la recherche scientifique agricole , notamment les problèmes agricoles des zones arides et semi-arides, et plus particulièrement ses études au sujet de la question de l’aridité climatique (l’aridoculture) ;- En haut, le texte suivant : «Banque Centrale de Tunisie» en arabe et au- dessous la valeur du billet en toutes lettres en arabe ;- Au milieu, à gauche du portrait principal, la valeur nominale du billet «5 » figure en grand format et, en bas, la date d’émission «20-3-2022 » ;- Dans la partie inférieure du billet, sur les bords inférieurs droit et gauche, un trait horizontal pour les malvoyants est aisément reconnaissable au toucher ;- En bas, à droite, les signatures du Gouverneur de la Banque et du Vice-Gouverneur.