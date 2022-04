Communiqué de Presse -

Meta célèbre la tunisienne Ameni Esseibi, premier mannequin grande taille du Moyen-Orient et Afrique du Nord avec le lancement du nouvel ebook célébrant 30 femmes de la région MENA.En effet, Meta MENA a lancé #SheCreates 2.0, sa plateforme dédiée à la célébration des femmes à travers la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en mettant en lumière leurs succès en matière de développement des communautés, d'entreprenariat et de développement des affaires. En lançant la 2ème édition de l'ebook #SheCreates, Meta célèbre 30 femmes de la région qui ont provoqué des changements significatifs, brisé les barrières et les préjugés, et inspiré les autres par leur leadership, et ce dans les industries technologiques et médiatiques de la région MENAT.Cliquez ici pour obtenir votre exemplaire.