ألفة الحامدي: "صندوق النقد استدعاني حول إصلاح المؤسسات العمومية بالمغرب الكبير"

قالت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي إن صندوق النقد الدولي قام بدعوتها بعد تجربتها في الخطوط التونسية لتقديم رؤيتها لإصلاح المؤسسات العمومية في المغرب الكبير رفقة وزير القطاع الخاص المصري ووزير مالية أوزباكستان.وأوضحت الحامدي لدى حضورها اليوم، الجمعة في برنامج "هنا تونس المناظرة" على اذاعة الديوان أن تونس كسائر دول العالم بإمكانها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وفق تعبيرها مبينة أن الغاية من تركيز صندوق النقد منذ البداية هو إقراض أي دولة تواجه مشاكل مالية حتى لا تقترض من دولة أخرى وتصبح في تبعية لها وحفاظا على السيادة وليس العكس على حد قولها.وانتقدت الحامدي المرسوم عدد 76 الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 2 فيفري 2022 والمتعلق بزيادة تفوق تكلفتها المباشرة وغير المباشرة للصناديق الاجتماعية والحال أنها تعاني أزمة مالية.https://youtu.be/