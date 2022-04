Création de communautés privées, sûres et sécurisées sur WhatsApp

Communiqu de Presse -

Donner du pouvoir aux administrateurs

Donner aux utilisateurs un plus grand contrle sur leurs conversations

Des limites raisonnables sur la taille, la visibilit et le transfert des messages

Cryptage de bout en bout et confidentialit sur les numros de tlphone

Agir contre les communauts abusives

Nous crons des Communauts sur WhatsApp pour rpondre aux besoins de groupes ferms qui requirent davantage d'outils pour structurer et grer leurs conversations. Ces types de groupes disposent gnralement de liens entre les personnes qui se connaissent et sont organiss autour d'un lieu ou d'un intrt commun.Les parents d'une cole, les clubs locaux et mme les lieux de travail restreints comptent dsormais sur WhatsApp comme principal moyen pour informer leur entourage. Ces groupes ont besoin de moyens de communication privs, distincts des mdias sociaux, mais offrant davantage d'outils pour faciliter les conversations en temps rel que le courrier lectronique ou les canaux de diffusion uniquement.Nous mettons au point de nouveaux outils permettant aux administrateurs de grer les conversations au sein de leurs groupes privs. Les administrateurs sont responsables de la cration et de la gestion des communauts sur WhatsApp. Ils peuvent choisir les groupes qui feront partie de leur communaut en formant de nouveaux groupes ou en liant des groupes prexistants. Les administrateurs de communaut auront galement la possibilit de dissocier des groupes de la communaut et de supprimer entirement des membres de la communaut. En outre, les administrateurs de groupe pourront supprimer les conversations ou les mdias inappropris ou abusifs pour tous les membres d'un groupe. Nous fournirons aux administrateurs des ressources sur la meilleure faon d'utiliser ces nouvelles fonctionnalits.En plus de fournir de nouveaux outils aux administrateurs, les utilisateurs peuvent contrler leurs interactions au sein des communauts. Nos paramtres existants permettent aux utilisateurs de dcider qui peut les ajouter un groupe - et ces paramtres s'appliqueront galement aux groupes dans les communauts. Les utilisateurs pourront galement signaler facilement les abus, bloquer des comptes et quitter les communauts dont ils ne veulent plus faire partie. Nous ajoutons galement la possibilit de quitter silencieusement un groupe, afin que tous ses membres ne soient pas avertis lorsque certains dcident que la conversation ne leur convient plus.Alors que d'autres applications proposent des chats de groupe sans limites, WhatsApp concentre le dveloppement de ses produits pour rpondre aux besoins des organisations et autres groupes o de nombreuses personnes se connaissent dj. Contrairement aux mdias sociaux et aux autres services de messagerie, WhatsApp ne prendra pas en charge la possibilit de rechercher ou de dcouvrir de nouvelles communauts sur son service.Pour limiter le parasitage et la surcharge, seuls les administrateurs de la communaut pourront envoyer des messages tous les membres de la communaut - c'est ce qu'on appelle le groupe d'annonce de la communaut. Nous prendrons initialement en charge les annonces de communauts pour plusieurs milliers d'utilisateurs. Les membres de la communaut peuvent discuter entre eux dans les petits groupes que les administrateurs ont crs ou approuvs. Nous prvoyons d'augmenter progressivement la taille des groupes au fur et mesure que nous apportons plus de contrles aux administrateurs et aux utilisateurs.Nous continuons limiter le transfert de messages sur WhatsApp afin de prserver la confidentialit des conversations. Avec l'introduction des Communauts, les messages qui ont dj t transfrs ne pourront tre transfrs qu' un seul groupe la fois, au lieu de cinq, ce qui correspond la limite de transfert actuelle. Nous pensons que cela rduira de manire significative la diffusion de fausses informations potentiellement dangereuses au sein des groupes communautaires.Étant donn la nature prive des discussions au sein de ces Communauts soudes, WhatsApp continuera protger les messages par un cryptage de bout en bout afin que seuls les membres des groupes respectifs puissent les voir sans que personne d'autre ne le fasse. Cette technologie de scurit protge les conversations sensibles entre les organisations, les lieux de travail et les groupes personnels.Pour protger la vie prive des utilisateurs, le numro de tlphone sera cach l'ensemble de la communaut et ne sera visible que par les administrateurs de la communaut et les membres du mme groupe que vous. Cela permettra d'viter les contacts non dsirs et rduira galement le risque de rcuprer les numros de tlphone des membres.Ces nouvelles mesures et ces nouveaux contrles sont conus pour permettre aux administrateurs de communauts de rgler les problmes au sein de leurs groupes, puisqu'ils les connaissent le mieux. Nous continuerons galement encourager les utilisateurs nous signaler directement les communauts et les messages problmatiques.Lorsque nous prendrons connaissance de communauts se livrant des abus tels que la diffusion de matriel pdopornographique ou la coordination de la violence ou du trafic d'tres humains, WhatsApp bannira des membres ou des administrateurs de la communaut, dissoudra une communaut ou bannira tous les membres d'une communaut. Nous nous baserons sur toutes les informations non cryptes disponibles, y compris le nom de la Communaut, sa description et les rapports des utilisateurs, pour dterminer si un membre de la Communaut a commis un abus.WhatsApp continuera dvelopper son support pour les communauts dans les mois et annes venir et, comme toujours, nous continuerons couter attentivement les commentaires des utilisateurs sur la faon dont nous pouvons aider les utilisateurs se connecter de manire prive, sre et scurise.