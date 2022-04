Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme : Orange Tunisie, avec le soutien de la Fondation Orange, renforce son engagement à accompagner davantage les personnes avec autisme et leurs familles

Communiqu de Presse -

Convaincu que le numrique peut tre un facteur dgalit des chances pour tous, y compris pour les personnes avec des troubles du spectre de lautisme, Orange Tunisie sest fortement mobilis depuis quelques annes en leur faveur, avec le soutien de la Fondation Orange.Ainsi, en 2018 et dans ce cadre-l, Orange Tunisie a t partenaire de Regarde-moi , long-mtrage du ralisateur Njib Belkadhi, qui relate la vie dun enfant autiste et limpact qua eu son trouble sur sa relation avec son pre. Lors de sa sortie, ce fut loccasion de prsenter lapplication TSARA, un jeu pdagogique destin lentourage des personnes avec autisme pour apprendre les comprendre et mieux les accompagner.Par la suite, Orange Tunisie a travaill en troite collaboration avec la start-up Next Gen Corp. pour traduire et contextualiser lenvironnement tunisien lapplication TSARA, avec lappui de la Fondation Orange et du CREAI (Centre Rgional dEtudes, dActions et dInformations) Aquitaine en France, en concertation avec des mdecins spcialiss et des associations partenaires.TSARA est depuis accessible gratuitement tous les Tunisiens :Enfin, Orange Tunisie, avec le support de la Fondation Orange, a organis courant 2021 une formation spcialise pour dvelopper lexpertise des apprenants et amliorer la qualit de vie des personnes avec autisme quils accompagnent, en leur donnant notamment la possibilit datteindre une certaine autonomie au quotidien. Cette formation en ligne sur le spectre de lautisme a dur 8 mois et a t dispense par lUniversit Clermont Auvergne (France) pour 10 reprsentants des associations tunisiennes partenaires.Forte de toutes ces actions ralises, Orange Tunisie continue duvrer pour soutenir la cause de lautisme et a profit de la journe mondiale de sensibilisation pour organiser vendredi 1er avril, en partenariat avec le Ministre de la Sant Publique, une crmonie lHpital Razi de La Manouba, afin de remercier tous les acteurs qui ont permis ces ralisations et pour en rappeler limportance ainsi que le rle primordial des professionnels dans laccompagnement des personnes avec autisme et leur entourage.Diffuser la vido tutorielle pour sensibiliser un large public aux troubles du spectre de lautisme en dcrivant des situations de vie quotidienne dune personne avec autisme et pour mettre en avant lapplication TSARA en arabe : https://youtu.be/2EBYHcQJr1k ;Remettre aux 10 participants de la formation, qui ont russi la validation des 26 modules, leurs attestations ;Faire don de 200 tablettes aux 10 associations partenaires. Ces tablettes ont t pralablement configures avec des applications ddies et dveloppes grce au soutien de la Fondation Orange, comme bien videmment TSARA mais aussi Sant BD, SOHDEV, AZAHAR, Deux minutes pour mieux comprendre lautisme ;Mettre la disposition du Service de Pdopsychiatrie et de lUnit de Recherche de lHpital de Razi un kit numrique compos de tablettes, casques, vidoprojecteur, serveur Raspberrypour mieux accompagner les enfants avec autisme.Aujourdhui encore et loccasion de la journe mondiale de la sensibilisation lautisme, Orange Tunisie renforce donc son engagement accompagner davantage les personnes avec autisme et leur entourage, avec la fois le support de la Fondation Orange, dexperts reconnus dans ce domaine et dassociations partenaires, plus spcifiquement le Service de Pdopsychiatrie et de lUnit de Recherche de lHpital Razi de La Manouba du Professeure Asma Bouden ainsi que Irada Autisme Bizerte, lAssociation Farah dintgration des enfants autistes besoins spcifiques, lassociation des parents et des amis des autistes Kairouan (APAK), le chemin de lautiste, lassociation des parents et amis dautistes de Tunis (Pas Pas), Lo Kanner pour la prise en charge des enfants aux besoins spcifiques et autisme, lassociation de protection des psychotiques et autistes infantiles (APPAI) et lassociation El Fourat pour lintgration des autistes.