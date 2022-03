Financement des exportations au Royaume-Uni : 9,8 milliards de DT disponibles pour les acheteurs tunisiens

. ..

Aujourd'hui, le ministre de l'Économie et de la Planification Samir Saied, l'ambassadrice britannique Helen Winterton et la Chambre de commerce tuniso-britannique ont accueilli un nombre important des banques et des institutions financires et des reprsentants des secteurs public et priv pour l'ouverture d'une srie d'vnements visant promouvoir le financement des exportations britanniques.UK Export Finance (UKEF) est l'agence d'exportation de crdit du Royaume-Uni, qui offre des conditions de financements attrayantes aux acheteurs tunisiens, leur permettant d'acheter des biens d'quipements et des services britanniques.De grands projets travers l'Afrique - y compris des hpitaux, des routes, des aroports et des sources d'nergies durables sont en cours de dveloppement avec le soutien de l'UKEF. 2,5 milliards de livres sterling (9,8 milliards de DT) de financement sont disponibles en Tunisie.SOMEVAM, une filiale base Kairouan du groupe tunisien Sebri, a bnfici l'an dernier de 10 millions de livres sterling (39 millions de DT) de UK Export Finance. Cela leur a permis d'acheter des quipements de lavage de sable de silice auprs du fabricant britannique spcialis CDE.L'ambassadrice britannique Helen Winterton a dclar : UK Export Finance offre une excellente opportunit pour les projets tunisiens, et j'exhorte les entreprises et les partenaires gouvernementaux la saisir. Grce cette agence, le Royaume-Uni a dj soutenu 3 milliards de livres sterling (3,9 milliards de dollars) de projets en Afrique.Le Royaume-Uni veille ce que les entreprises et les acheteurs tunisiens puissent accder aux financements dont ils ont besoin pour se dvelopper, crer des emplois et stimuler l'conomie.De son ct, le prsident du TBCC Jed Mrabet a affirm : Dans son rle dinterface entre les acteurs conomiques locaux, ceux britanniques ainsi que le UKEF, la TBCC demeure consciente des opportunits quoffre la position gostratgique qui fait de notre pays, un portail privilgi pour accder aux marchs africains ... Pour la Tunisie, post Brexit et post Covid, le Royaume-Uni est devenu un tremplin pour le dveloppement des entreprises et pour la conqute d'autres marchs d'exportation. La Tunisie constitue en mme temps le trait-dunion par excellence entre les deux rives de la Mditerrane et pour tre un hub pour lAfrique.Dans une allocution prononce par le ministre de l'Economie et du Plan, Samir Sad, le ministre a exprim sa satisfaction et sa gratitude pour une telle initiative conomique britannique qui permet aux entrepreneurs en Tunisie d'obtenir des fonds et des garanties pour dvelopper et dvelopper leurs projets, surtout dans une telle priode des difficults financires et Rduction de la numrotation souveraine de la Tunisie.Pour tous les intresss, vous pouvez contacter DIT.Africa@fcdo.gov.uk et info@tbcc.org.tn pour en savoir plus sur l'UKEF.