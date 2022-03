Les services de la BCT maîtrisent une cyberattaque.

. ..

Le dispositif de sécurité informatique de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a détecté, dans la matinée du mercredi 23 mars 2022, une attaque cybernétique.Cette attaque a été maîtrisée grâce aux efforts coordonnés entre les services de la BCT et ceux de l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI).Toutes les données du système d’information de la BCT sont intègres et intactes.La BCT a, toutefois, enregistré quelques perturbations sur certaines de ses activités, dont le site Internet.La BCT rassure le public sur la continuité des services en relation avec le système bancaire national et international.