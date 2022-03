Arrivée du nouveau Boeing 737-800 de Syphax Airlines

. ..

. .

La compagnie aérienne Syphax Airlines annonce l’arrivée en Tunisie du troisième avion de sa nouvelle flotte.Cet avion, de type Boeing 737-800 est d’une capacité de 165 sièges (20 en business class et 145 en classe économique), est arrivé à l’aéroport Sfax-Thyna en provenance du Japon en attendant le parachèvement des autres mesures juridiques pour qu’il soit prêt à assurer des vols prochainement.Il servira à assurer des vols charters à l'occasion de la haute saison touristique en attendant d'assurer des vols réguliers.Syphax Airlines rappelle, dans ce cadre, qu’elle a repris ses activités à la fin de 2018 en respectant le plan de redressement ordonné par la justice.et qu’elle a exploité depuis cette date ses avions et son équipage tunisien dans les pays du Sud du Sahara dans une expérience réussie. Ceci après les difficultés qu’elle a traversées en 2015 en raison des effets négatifs des attentats terroristes qui ont frappé notre pays et qui ont eu des incidences et des dommages sur le transport aérien et particulièrement les compagnies aériennes.