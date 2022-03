Orange Tunisie, avec le soutien de la Fondation Orange, renforce son Programme des Ecoles Numériques, en équipant 20 nouvelles écoles primaires

Communiqu de Presse -

Depuis 2012, Orange Tunisie, entreprise innovante, responsable et solidaire, sest donne pour ambition de faire du numrique un facteur dgalit des chances pour tous les Tunisiens. Dans ce cadre, le programme des coles numriques lanc en 2014 en partenariat avec le Ministre de lEducation a permis dy rpondre avec aujourdhui 150 coles primaires publiques quipes des kits dducation numriques.En plus de lamlioration des rsultats scolaires travers une mthode denseignement ludique par les technologies, ce programme a aussi comme objectif essentiel de pallier le dcrochage scolaire pour les enfants de 6 12 ans.Cette anne encore, Orange Tunisie avec le soutien de la Fondation Orange a renforc son programme avec le dploiement de 20 nouvelles coles numriques en Tunisie dans les Gouvernorats de Kasserine, Tozeur, Kbili, Gabs, Mdenine, Tataouine, Sousse, Mahdia, Monastir, Kairouan, Sidi Bouzid, Bizerte, Zaghouan, Tunis, Ben Arous, La Manouba, Bja, Jendouba, Le Kef et Siliana. Chaque cole dispose dsormais dun kit numrique compos de 25 tablettes, 1 laptop, 1 vidoprojecteur, 1 serveur raspberry, du contenu numrique (programme officiel du Ministre de lEducation, applications priscolaires) et dun Kit Robotique.Pour chaque dploiement, une formation des enseignants et des lves bnficiaires sur lutilisation du kit numrique et de son contenu est dispense par les salaris bnvoles dOrange Tunisie, suivie dune session danimation RoboKid permettant aux lves de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances pour coder, assembler et mettre en marche leur robot.En parallle de cette action, les enseignants et directeurs des coles numriques ont t forms la 4me dition du concours WikiChallenge Ecoles dAfrique , une comptition continentale ddie aux lves de 9-13 ans des coles numriques, qui sont encourags crire des articles encyclopdiques sur un sujet relatif leur environnement proche. Pour rappel, 5 coles numriques tunisiennes staient dj distingues par le pass : Skhira Bja et Bechni Kbili en 2018, suivies de lcole numrique de Oued Essidr Gabs en 2019, puis Taourit Mdenine et Smar Tataouine en 2021.Avec 150 coles numriques dans les 24 Gouvernorats, ce sont plus de 44 000 lves et 2 500 enseignants qui bnficient de ce programme.Pour la prochaine rentre scolaire, Orange Tunisie prvoit dquiper dautres coles primaires et danimer davantage ce rseau dcoles numriques !