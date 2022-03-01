غازي الشواشي: نُشفق على حكومة بودن وتونس مُهددة بالانهيار

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تونس مُهددة بالانهيار وفي مرحلة أخطر من 2013

عبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الثلاثاء 01 مارس 2022، عن شفقته على حكومة نجلاء بودن.وفي حوار له في ماتينال اذاعة شمس انتقد الشواشي تعاطي وأداء الحكومة، وقال إن حكومة بودن هي حكومة صامتة لا تتكلم ولا تتفاعل مع كل المقترحات.واعتبر غازي الشواشي أن سنة 2022 ستكون سنة التضخم بامتياز، خاصة في ضوء ارتفاع سعر برميل البترول والحرب في أوكرانيا، مبينا أن الزيادة في أسعار المحروقات التي تم الإعلان عنها ليلة أمس كانت منتظرة.وتحدث الشواشي عن ضرورة إيجاد سياسات واضحة للمالية العمومية والتوصل إلى التوازنات الضرورية.وعبر عن أمله في تكون للحكومة القدرة في التقليص من حدة التضخم عبر وضع برنامج ورؤية واضحة، قائلا إن حكومة نجلاء بودن دون رؤية منذ يومها الأول.وحذر الشواشي من خطورة الأوضاع التي تمر بها تونس، مؤكدا أن البلاد في مرحلة أخطر من 2013 وفق تعبيره.وأوضح الشواشي أن تونس تعيش اليوم حالةً من الشلل في ضوء التفرد بالرأي لرئيس الجمهورية وعجز حكومة نجلاء بودن.وتحدث غازي الشواشي عن مشروع هلامي في تونس وعن عزلة داخلية وخارجية، مشددا على ضرورة تنظيم حوار والتوصل لتحقيق الإستقرار في البلاد.وتابع أن الوضع في تونس قابل للإنفجار في أي لحظة.وعبر المتحدث عن انفتاح حزبه على رئيس الجمهورية وقال إن أيديهم ممدودة له، معتبرا أنه لا أحد له وصاية على تونس وتونس لكل التونسيين وفق تصريحه.