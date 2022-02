Lancement international de Facebook Reels et de nouveaux moyens de monétisation pour les Creators

Communiqu de Presse -

Progrs raliss jusquici

Nouveaux moyens de montisation avec Facebook Reels

Tests de nouvelles fonctionnalits de modification



Cration et dcouverte de Reels dans de nouveaux emplacements

Nous lanons Facebook Reels dans plus de 175 pays pour les Creators du monde entier afin quils puissent dvelopper leurs communauts.Pour les aider se rmunrer avec Facebook Reels, nous tendons les tests des publicits en superposition, en commenant par les bandeaux publicitaires et les publicits stickers.Les nouvelles fonctionnalits de Facebook Reels incluent Remix, le partage de contenu dans les stories Facebook et bien plus encore.Aujourdhui, nous tendons la disponibilit de Facebook Reels pour iOS et Android plus de 175 pays dans le monde entier. Nous lanons galement de nouveaux moyens de montisation pour les Creators, de nouveaux outils de cration et des emplacements supplmentaires pour regarder et crer des formats Reels.Prs de la moiti du temps des internautes sur Facebook est consacr au format vido, et les formats Reels connaissent une progression trs rapide.Depuis son lancement aux États-Unis, Reels est plbiscit par diffrents Creators : Kurt Tocci (accompagn de son chat Zeus) partage des sketchs comiques originaux, lartiste utilisant Bulletin Andrea Gibson lit certains de ses pomes publis. Le couple amricano-nigrian Ling and Lamb dguste de nouveaux plats originaux et la danseuse et cratrice de contenus, Niana Guerrero, ralise des danses la mode, comme le dfi #ZooChallenge.Nous nous efforons doffrir aux Creators la possibilit de gagner de largent grce leurs reels. Notre programme de bonus Reels Play lanc dans le cadre de notre investissement dun milliard de dollars en faveur des Creators permet de rmunrer les Creators ligibles jusqu 35 000 dollars par mois en fonction des vues des reels concerns. Ces bonus ont aid les Creators comme Jason the Great financer la cration de leurs reels et mieux comprendre les types de contenus les plus performants sur Facebook. Dans les prochains mois, nous tendrons le programme de bonus plus de pays pour que davantage de Creators puissent tre rcompenss pour la cration de reels que leurs communauts adorent.Nous dveloppons galement des options de montisation durables pour Facebook Reels via la part des revenus publicitaires et le soutien des fans. Nous dployons les tests des publicits en superposition dans Facebook Reels tous les Creators aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et davantage de pays dans les prochaines semaines. Nous commenons avec deux formats : les bandeaux publicitaires apparaissant sous la forme dune superposition semi-transparente en bas du reel et les publicits stickers qui sont des images publicitaires statiques pouvant tre places par un Creator nimporte quel endroit de son reel. Ces publicits prsentant des interruptions minimes permettent aux Creators de gagner une partie des revenus publicitaires.Les Creators aux États-Unis, au Canada et au Mexique participant notre programme de publicits in-stream sont automatiquement ligibles la montisation via des publicits pour leurs reels. Dici la mi-mars, ces tests seront tendus aux Creators dans pratiquement tous les pays o les publicits in-stream sont disponibles. Pour en savoir plus sur les publicits en superposition, les Creators peuvent consulter notre blog Meta for Creators. Nous allons galement commencer tester les Étoiles dans Reels au cours des prochaines semaines afin de permettre aux internautes dacheter et denvoyer des Étoiles aux Creators tout en regardant leurs reels pour les soutenir.Nous lanons galement des contrles de pertinence de marque (listes des diteurs, listes de blocage, filtres dinventaire et rapports de diffusion) pour les bandeaux publicitaires et les publicits stickers dans Facebook Reels dans toutes les rgions o ces publicits sont disponibles. Les annonceurs disposeront ainsi dun contrle accru sur la diffusion de leurs publicits dans des emplacements quils ne considrent pas comme appropris pour la marque ou la campagne dun Creator. Par ailleurs, nous avons test entre-temps les publicits en plein cran et les publicits immersives dans Facebook Reels depuis octobre dernier, et nous les dploierons dans le monde entier dans les mois venir. Comme pour le contenu organique sur Facebook, les internautes peuvent commenter, aimer, regarder, enregistrer, partager et ignorer ces publicits.En plus des fonctionnalits dvoiles lanne dernire, les Creators du monde entier pourront dsormais accder aux fonctionnalits suivantes :Remix : crez votre propre reel avec un reel existant et partag publiquement sur Facebook. Lorsque vous crez un Remix, vous pouvez crer un reel comprenant tout ou partie du reel dun autre Creator.Reels de 60 secondes : crez des reels dune dure maximale de 60 secondes.Brouillons : vous pourrez bientt crer un reel et choisir loption Enregistrer comme brouillon sous le bouton Enregistrer.Cration de clip : dans les prochains mois, nous prvoyons de dployer des outils de cration de clip, qui permettront aux Creators qui publient des vidos en direct ou en version longue de tester plus facilement diffrents formats.Dans les semaines venir, nous allons dployer les mises jour suivantes pour faciliter la cration et la dcouverte de reels dans de nouveaux emplacements :Reels dans les Stories : partagez vos reels dans Stories sur Facebook afin doptimiser la couverture de votre contenu. Vous pourrez galement crer des reels partir de stories publiques existantes.Reels dans Watch : vous pourrez regarder et crer des reels directement dans longlet Watch.Haut du fil : nous ajoutons une nouvelle tiquette Reels en haut du fil pour que vous puissiez crer un reel en quelques clics.Recommandations dans le fil : nous commenons suggrer les reels susceptibles de vous plaire dans votre fil, notamment ceux de nouveaux Creators ou de Creators prometteurs.Vous pouvez trouver Facebook Reels dans le fil, les groupes et Watch. Lorsque vous regardez un reel, vous pouvez vous abonner au profil de son Creator directement depuis la vido, ajouter des mentions Jaime et des commentaires sur cette vido ou la partager avec vos amis.Meta dveloppe des technologies qui aident les gens se connecter, trouver des communauts et dvelopper des entreprises. Lorsque Facebook a t lanc en 2004, il a chang la faon dont les gens se connectent. 