Le nouveau HUAWEI MateBook D15 illustre la puissance en toute légèreté avec la nouvelle expérience Smart Office.

Communiqu de Presse -

. ..

. .

Des performances plus solides et plus durables

Une beaut mtallique et un design minimaliste

Super Device : Collaboration multi-crans tablettes-PC

Huawei a annonc le nouveau HUAWEI MateBook D15, le dernier notebook de la gamme Huawei Super Device , qui offre une vitesse nettement amliore par rapport son prdcesseur et supporte la collaboration multi-crans Tablet-PC grce trois modes : miroir, extension et collaboration, ce qui garantit une exprience utilisateur plus intelligente qu'auparavant.Le HUAWEI MateBook D15 fait partie de la gamme Super Device Products de Huawei, ce qui en fait l'outil idal pour la nouvelle exprience "Smart Office", un centre de productivit qui brise les frontires pour une crativit et une efficacit maximale. L'avantage de la nouvelle exprience "Smart Office" est la possibilit de permuter facilement entre les connexions sans fil et les connexions filaires pour favoriser une exprience collaborative multi-appareils pour le travail et le temps personnel, faisant passer l'ordinateur portable du statut d'outil de productivit celui de compagnon intelligent que les jeunes utilisateurs trouveront essentiel l'cole et dans la vie quotidienne.Le HUAWEI MateBook D est dot d'un cran IPS Full HD anti-reflets de 15,6 pouces qui bnficie du design FullView caractristique de la srie, offrant un rapport cran/corps de 87 % avec un format 16 :9 pour des expriences cinmatographiques immersives. L'cran a obtenu les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker Free pour une exprience visuelle plus confortable. Le faible niveau de lumire bleue permet de diminuer la fatigue visuelle lie la longue utilisation de l'cran.Le nouvel notebook peut tre configur avec jusqu' 8 Go de mmoire DDR4 double canal pour une lecture et une criture plus rapide et dispose d'un SSD NVMe PCIe haute vitesse pour renforcer les performances globales du systme. D'un simple clic sur les touches Fn et P, les utilisateurs peuvent activer le mode Performance pour les applications les plus demandes . Un systme de refroidissement avanc dot d'un ventilateur ailettes Shark HUAWEI haute densit et de deux caloducs tire parti de la conception bionique pour garantir la stabilit des performances du HUAWEI MateBook D 15 sous charge.Produit illustrant la philosophie de conception "Pure Shape" de Huawei, le nouveau HUAWEI MateBook D 15 possde un design minimaliste avec des lignes pures et raffines traversant le corps mtallique, crant une apparence discrte dans un gris classique.Le nouveau HUAWEI MateBook D15 exploite les capacits distribues du Super Device pour booster votre productivit et votre crativit. Lorsque vous projetez sans fil le HUAWEI Pro sur le HUAWEI MateBook D15 via Huawei Share, vous profitez des nouvelles fonctionnalits de collaboration multi-crans Tablet-PC, avec trois modes : miroir, extension et coopration. En mode miroir, comme son nom l'indique, l'utilisateur peut afficher l'cran du HUAWEI MateBook D15 sur l'cran de la tablette, ce qui lui permet de travailler directement sur des fichiers et d'annoter des documents, ou de dessiner/effectuer des croquis avec le HUAWEI M-Pencil de la tablette. Lutilisateur peut galement activer le mode Extend qui transforme le HUAWEI Pro en un deuxime cran, offrant un espace supplmentaire pour afficher plus de contenu, idal pour les achats en ligne ou lorsque vous naviguez sur Internet et qu'il y a tant d'lments explorer. Le mode collaboratif innovant permet des interactions multiplateformes, vous permettant de transfrer du contenu tel que du texte, des images et des documents entre les appareils connects par un simple glisser-dposer. En liminant les frontires qui sparent les tablettes et les ordinateurs portables, Huawei Share enrichit et lve accroit ce que vous pouvez faire avec le nouveau HUAWEI MateBook D15 et d'autres appareils connects, en vous donnant les moyens d'tre plus productif et cratif qu'auparavant.Les technologies innovantes de Huawei linstar du bouton d'alimentation empreinte digitale et la camra intgre sont galement prsentes sur le HUAWEI MateBook D 15.Le HUAWEI MateBook D15 est disponible actuellement avec une offre exceptionnelle :achetez et recevez gratuitement des cadeaux tels qu'une station d'accueil et des couteurs Bluetooth. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici : https://hmall.tn/produit/huawei-matebook-d15-i5-11e-generation