La Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne démarre ses activités

Communiqu de Presse -

. ..

. .

La Chambre de Commerce Tuniso-Corenne annonce le dmarrage de ses activits et ouvre les adhsions des nouveaux membres aprs la finalisation de lensemble des formalits ncessaires.Les nouveaux membres peuvent contacter la chambre par mail (contact@cctco.tn) ou visiter le site web de la chambre : www.cctco.tn afin de runir les pices du dossier dadhsion la chambre mixte. Une adhsion qui permettra aux personnes physiques et morales de bnficier dun ensemble de services et davantages. La chambre est ouverte lensemble des oprateurs conomiques actifs dans les deux pays.La Chambre de Commerce Tunisio-Corenne entame lanne avec un ensemble dobjectifs tels que la contribution au dveloppement des relations conomiques entre la Tunisie et la Core, laccompagnement des investisseurs des deux pays lors du montage et dveloppement des projets et la consolidation de la coopration dans les secteurs conomiques.Prside par monsieur Slim Sellami (Onetech Group), le bureau excutif de la chambre runit galement :Vice-Prsident: Ayoub Knani (MK&K law),Secrtaire Gnral : Mehdi Mahjoub (Alpha Hyundai Motor),Trsorier: Badreddine Anane (Alpha Hyundai Motor),Membre: JIH Jong Hyun (Ambassade de Core).Bnficiant du soutien de lambassade de la Rpublique de Core en Tunisie, la chambre prpare un programme annuel 2022 visant la promotion de la Tunisie en tant que partenaire industriel stratgique des entrepreneurs corens souhaitant dvelopper leurs activits dans la rgion Europe, Afrique et Moyen Orient.Ce programme sarticule autour de 6 secteurs : lindustrie des composants automobiles, le tourisme, lagriculture, la culture, lducation et les TICs.Afin de garantir lefficacit de laccompagnement des membres, le comit excutif a nomm un prsident pour chaque section :Tourisme : monsieur Tarek Lasssadi (Traveltodo),Composants automobiles : monsieur Ahmed Hentati (Sia),Agriculture : monsieur Sahbi Mahjoub (sadira),IT: monsieur Khaled Mehiri (GetIT),Culture : madame JIH Jong Hyun (Ambassade de Core).Soutenue par les deux gouvernements, la mise en place de la chambre a t annonce en dcembre 2018 par un communiqu conjoint lors de la visite du premier ministre coren en Tunisie. Une chambre, lance lors dune confrence de presse en mai 2019, qui sajoute lensemble des chambres mixtes ayant le rle de stimuler les cooprations bilatrales entre la Tunisie et les pays amis partout dans le monde dont La Core.Avec 52 ans dune amiti commune, les deux pays ont fait preuve de relation exemplaire illustre par le dveloppement des changes commerciaux entre les deux pays. Il y a lieu de mentionner que la Core est la dixime conomie mondiale avec un PIB de 1 674 milliards de dollars en 2021.