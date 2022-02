La compagnie « Berniq Airways » relie Tunis à Benghazi

Communiqué de Presse -

La compagnie aérienne privée Lybienne " Berniq Airways " a organisé, ce vendredi 4 février 2022 son vol inaugural international entre l'aéroport international de Benghazi Benina et celui de Tunis Carthage, à bord de son airbus A- 320.L'ouverture par « Berniq Airways » de la ligne Benghazi - Tunis - Benghazi répond aux besoins de déplacement des familles et des professionnels ainsi qu'au renforcement des synergies entre les deux pays frères !Berniq Airways reliera l'aéroport Benina à Benghazi tous les mardis à 10h45 et les vendredi à 09h45 au départ Tunis-Carthage pour ensuite voir sa fréquence de vols et ses dessertes s'étoffer.