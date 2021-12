Marché de l’automobile en Tunisie : 52% du parc des véhicules ont plus de 15 ans d’âge

Alors que dans le monde on acclre la migration vers une mobilit lectrique coup de rduction des droits et taxes, dimportantes subventions pour booster le remplacement des vhicules thermiques par des vhicules lectriques et hybrides, en Tunisie cest le statu quo pour cause des difficults des finances publiques.Alors que les annonces se multiplient dans le monde sur larrt, lchance 2030-2035, de la production des voitures thermiques, en Tunisie cest une absence totale de dcision compte tenu de ltat du parc automobile actuel, de labsence de solutions permettant de disposer de donnes fiables sur la situation relle du parc automobile.Labsence de textes dissuasifs relatifs lobligation de dclaration et de mise la casse des vhicules mis larrt. Limpact limit des dispositions relatives la dlivrance des contrats dassurances ou des vignettes; en effet et en regardant les chiffres, on constate trs peu dvolution dans le nombre dattestations de visites techniques dlivres au cours de la priode 2016-2020.On estime plusieurs centaines de milliers le nombre de vhicules chappant aux radars des contrles routiers et continuant circuler alors quils sont dans un tat dpaves, nergivores, polluants et dangereux sur les routes.Lien de tlchargement : https://bit.ly/3C3f1s6