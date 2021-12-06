بعد فيديو رقصه مع التلاميذ: مدير إعدادية الزهراء بسوسة ينفي خبر إقالته

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 12:19 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نفى مدير المدرسة الإعدادية الزهراء بسوسة، ما تم تداوله بخصوص استبعاده عن العمل على خلفية مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيه وهو يرقص رفقة التلاميذ.

وأضاف في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" أنه تلقائي في تصرفاته مع التلاميذ و أن علاقته طيبة بهم وبالإطارات التربوية.


يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لمدير مدرسة إعدادية، يظهر فيه وهو يرقص مع التلاميذ في الساحة، الأمر الذي استحسنه البعض وانتقده البعض الآخر.
https://youtu.be/



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237425



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  16:00 Tunisie - EAU
  16:00 Syrie - Mauritanie
  20:00 Qatar - Iraq
  20:00 Oman - Bahrain
Arab Cup

الاثنين 06 ديسمبر 2021 | 2 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:18 05:46
Babnet
Babnet12° Babnet % 81 :الرطــوبة
تونــس Babnet
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-818°-1219°-1215°-1117°-10
  • Avoirs en devises
    20294,7

  • (3 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,25881 DT        1$ =2,91559 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 dec)   996,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   