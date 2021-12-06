بعد فيديو رقصه مع التلاميذ: مدير إعدادية الزهراء بسوسة ينفي خبر إقالته

نفى مدير المدرسة الإعدادية الزهراء بسوسة، ما تم تداوله بخصوص استبعاده عن العمل على خلفية مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيه وهو يرقص رفقة التلاميذ.وأضاف في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" أنه تلقائي في تصرفاته مع التلاميذ و أن علاقته طيبة بهم وبالإطارات التربوية.يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لمدير مدرسة إعدادية، يظهر فيه وهو يرقص مع التلاميذ في الساحة، الأمر الذي استحسنه البعض وانتقده البعض الآخر.https://youtu.be/