Coronavirus : Astrazeneca annonce des essais réussis pour son médicament contre le covid-19

Communiqu de Presse - Ce sont des antiviraux, qui agissent en diminuant la capacit dun virus se rpliquer, freinant ainsi la maladie.



Le gant pharmaceutique britannique AstraZeneca a son tour annonc des essais cliniques avancs russis contre pour un mdicament base d'anticorps contre le Covid-19 chez des patients haut risque.



Le laboratoire anglo-sudois embote ainsi le pas aux amricains Merck et Pfizer, qui avaient proclam respectivement en octobre et dbut novembre qu'ils taient parvenus dvelopper des mdicaments permettant d'viter les formes graves de la maladie et prendre ds les premiers symptmes.



Le suivi six mois d'un premier essai consistant injecter une dose 300 mg du mdicament AZD7442 "a montr une rduction de 83% du risque" de dvelopper une forme symptomatique du Covid, a indiqu Astra Zeneca dans un communiqu jeudi.



"Aucune forme grave de la maladie ni aucun dcs" li au Covid n'ont t comptabiliss au cours de l'essai, a prcis le laboratoire.



Au dbut de l'tude, plus de 75% des participants prsentaient des comorbidits les exposant un risque lev de forme svre de la maladie en cas d'infection.



Un deuxime essai a quant lui "montr une rduction de 88% du risque de Covid-19 grave ou de dcs lorsqu'il est trait dans les trois jours suivant l'apparition des symptmes".



Lors de cet essai, des patients atteints d'un Covid-19 "lger modr" depuis trois jours ou moins avaient reu l'injection d'une dose de 600 mg du mdicament et la grande majorit des participants avait un risque lev de dvelopper une forme grave de la maladie.



Selon Hugh Montgomery, professeur de mdecine de soins intensifs University College London et l'un des principaux responsables de l'essai, cette combinaison de deux anticorps longue dure d'action est une source d'espoir pour les patients vulnrables.



Elle peut fournir "la protection durable dont ils ont besoin de toute urgence pour enfin reprendre leur vie quotidienne", a-t-il indiqu, soulignant que les six mois de protection constats lors du premier essai ont t obtenus "malgr une hausse du variant Delta".



AstraZeneca prcise que les rsultats complets de ces deux essais seront soumis pour publication une revue mdicale value par des pairs.



Le laboratoire a dj dpos une demande d'autorisation pour l'utilisation du mdicament dans le traitement du Covid-19 auprs de l'autorit amricaine du mdicament (FDA).



Le groupe sudo-britannique avait annonc en mars un accord avec les États-Unis pour fournir au pays cette anne jusqu' 700.000 doses de ce traitement par anticorps pour un montant total d'accords nous avec les États-Unis portant sur 726 millions de dollars.



Ce sont des antiviraux, qui agissent en diminuant la capacit d'un virus se rpliquer, freinant ainsi la maladie.