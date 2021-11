Orange Tunisie continue à expérimenter l’apport de la technologie 5G

Communiqu de Presse -



avec 2 nouveaux cas dusage prsents dans les domaines de la culture et du gaming





Aprs en avoir test les usages dans un environnement industriel, Orange Tunisie a de nouveau expriment la technologie 5G dans deux autres domaines : la culture et le gaming.



En effet, et en accord avec lopportunit donne par le Ministre des Technologies de la Communication aux oprateurs de tlcommunications de faire des tests 5G, en mettant laccent sur des partenariats, notamment avec des start-up, Orange Tunisie a procd pendant la journe du 16 novembre 2 nouveaux tests dans deux environnements diffrents.



Un premier cas dusage a concern le domaine de la culture et de la valorisation du patrimoine. Ainsi, Orange Tunisie et ses partenaires, la start-up innovante Historiar, lAgence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) et lInstitut National du Patrimoine (INP) ont propos aux invits prsents de vivre une exprience unique et riche en motions, celle dune visite immersive et interactive du Port Punique de Carthage, class au Patrimoine Mondial de lUNESCO, en sappuyant sur lintelligence artificielle et la ralit augmente, combines la puissance de la 5G, pour redonner vie au Port Punique de lpoque romaine.



Un second cas dusage a cibl en dbut de soire la communaut des Gamers, un domaine qui ncessite une connexion puissante, performante et stable. Orange Tunisie a ainsi donn lopportunit des gamers dexprimenter la 5G au sein de lcosystme Orange Digital Center au Lac et de pouvoir apprcier une exprience de jeu indite ; le gaming pourrait en effet simposer comme lun des premiers usages grand public de la 5G.



Ainsi, lors dune mission live diffuse sur la page Facebook dOrange Tunisie, 5G Orange Gaming Experience, Ismail Ben Aissa et Aziz Jebali, accompagns des deux Gamers BNL et Lokmays, ont fait vivre en direct leurs expriences et leurs besoins en matire de connexion, chacun dans sa discipline respective de jeu. Ils ont lanc des dmonstrations avec des speeds tests, des dfis de jeux, etc. pour tester la performance de la 5G dans une ambiance friendly, drle et pleine de surprises.



Avec ces 3 exprimentations russies en quelques jours dintervalle, Orange Tunisie et lensemble de ses partenaires ont voulu montrer les bnfices que peuvent tirer certains secteurs, et non des moins importants pour lconomie tunisienne, de lutilisation de la technologie 5G.