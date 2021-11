Consommation d’énergie : Voltaware by Geec, c’est la nouvelle solution idoine

Communiqu de Presse -

Faisant partie des socits tunisiennes les plus innovantes dans les domaines de la rgulation, de lefficacit nergtique, de la domotique, du photovoltaque et de lEnergie en gnral, GEEC pour Global Engineering, Energy & Construction continue dinnover. Pour le grand bonheur des consommateurs.Cest dans ce cadre que GEEC propose, aujourdhui, des solutions ouvertes et innovantes, pour scuriser, simplifier et optimiser la gestion technique et nergtique dans les secteurs tertiaires et industriels.Oriente beaucoup plus vers le secteur tertiaire et rsidentiel (restaurants, cabinets mdicaux, showrooms, salons de th, maisons dhtes, salles de sport, agences, villas, appartements ), notre nouvelle solution Voltaware by Geec est une solution de monitoring de lnergie qui permet de mieux comprendre la rpartition de votre consommation nergtique selon les appareils que vous utilisez grce un algorithme dintelligence artificielle. Cela vous permet davoir une meilleure matrise de vos habitudes de consommation et de prendre en main votre facture lectrique.GEEC bnficie auparavant de lexpertise et du savoir-faire dune vingtaine dannes de ses fondateurs et ressources ainsi que de la notorit de ses partenaires et fournisseurs dans les domaines cits plus haut et en particulier avec Voltaware (partenaire dans la solution de monitoring) Vimar (fournisseur de solution domotique) ; Skyfoundry (Partenaire de la solution de management nergtique : Skyspark); DISTECH Controls (Fournisseur dautomates et autres lments de rgulation)GEEC intgre les diffrents mtiers et composants de rgulation et dveloppe des solutions pour un systme de management nergtique (S.M.E) adapt chaque entit conomique.En effet, dans lobjectif de rduire vos cots dexploitation (nergie et maintenance) pouvant aller jusqu 30%, nos solutions simplifient la ralisation, lexploitation et la maintenance de vos installations techniques.GEEC dispose aujourdhui des rfrences de taille dans plusieurs secteurs (industrie laitire et agroalimentaire, pharmaceutique, cramique, textile, sant, htellerie, banques et autres btiments tertiaires).Aujourdhui et grce la nouvelle application Voltaware by Geec, dimportantes conomies peuvent tre ralises sur votre consommation, car lnergie la moins chre est celle que vous ne consommez pas.Il y a lieu de noter ce niveau lapport dadaptation de GEEC lenvironnement tunisien, lintgration dautres solutions et la gestion de la facture, qui a permis de faire voluer Voltaware en la rendant non seulement une solution de monitoring et de suivi mais aussi une solution interactive permettant laction travers une domotique simplifie ajoute en option et en rendant possible linterfaage avec le site web de la STEG pour gnrer et rgler les factures dlectricit...Nous proposons des modules adapts tous les types de btiments rsidentiels, mono et triphass, pouvant tre installs facilement grce leur taille plus mince quun disjoncteur.Voltaware by GEEC vous permet de gnrer automatiquement votre facture dlectricit grce lactualisation automatique de votre index.Tout ceci est grable travers une application mobile ergonomique et simple utiliser permettant de tout contrler grce un simple clic.----------------------------------------Global Engineering, Energy& Construction (GEEC) est une des socits tunisiennes les plus innovantes dans les domaines de la rgulation, de lefficacit nergtique, la domotique, le photovoltaque et de lEnergie en gnral.