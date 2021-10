Facebook change de nom et devient Meta

Communiqu de Presse -



Nouvelle vision de lentreprise autour du mtavers annonce Connect







Jeudi, pendant la confrence annuelle Connect, Mark Zuckerberg a partag sa vision pour le mtavers, et la faon dont lentreprise va prendre part la construction de ce futur.



Le mtavers sera un espace social virtuel en 3D o vous pourrez partager des expriences immersives avec d'autres personnes, mme si vous ne pouvez pas tre ensemble en personne, et faire ensemble des choses que vous ne pourriez pas faire dans le monde physique.



Je suis fier de ce que nous avons construit jusqu prsent, et impatient de voir ce que lavenir nous rserve. Nous sommes en train de dpasser ce qui est possible aujourdhui comme les contraintes de lcran et les limites de la physique et de la distance. Nous avanons vers un futur o chacun pourra tre prsent avec les autres, crer de nouvelles opportunits et faire de nouvelles expriences. Ce futur ne se limite pas une seule entreprise, et chacun dentre nous est ncessaire pour le raliser. - Mark Zuckerberg

"Pour l'instant, notre marque est si troitement lie un seul produit qu'elle ne peut pas reprsenter tout ce que nous faisons aujourd'hui, et encore moins l'avenir. Au fil du temps, j'espre que nous serons perus comme une entreprise du mtavers, et je veux ancrer notre travail et notre identit dans ce vers quoi nous tendons. - Mark Zuckerberg



En plus de notre vision du mtavers, nous avons galement partag nos progrs actuels avec certains des lments fondateurs de notre stratgie de dveloppement en matire de technologies AR & VR.

Annonces Ralit virtuelle: La ralit virtuelle se trouve un point d'inflexion, sous l'impulsion de la sortie de Quest 2. Les jeux sont en plein essor, la ralit virtuelle devient plus sociale, le fitness devient une verticale en vogue, et nous dveloppons de nouvelles faons d'utiliser la ralit virtuelle comme outil de travail. Enfin, nous continuons investir dans la communaut des dveloppeurs pour les aider crer et montiser leurs applications grce de nouveaux outils et fonctionnalits.

Annonces Ralit augmente : Alors que la ralit augmente atteint un point d'inflexion, nous investissons dans la technologie de base et le travail ncessaire pour mettre sur le march des lunettes AR compltes. Pendant que nous travaillons sur le matriel ncessaire la fabrication des lunettes de ralit augmente, nous cultivons le contenu, les capacits et les communauts qui peuvent enrichir les expriences Facebook d'aujourd'hui et clairer le chemin vers les lunettes de ralit augmente de demain.



Pour reflter ce nouveau chapitre de l'entreprise, Facebook change officiellement de nom et devient Meta.

Notre nouvelle marque d'entreprise reflte la direction que prend notre socit et l'avenir que nous voulons contribuer construire.

Nous avons choisi "Meta" parce qu'il peut signifier "au-del", et qu'il traduit notre engagement construire des technologies sociales qui nous amnent au-del de ce que la connexion numrique rend possible aujourd'hui.

Nous introduisons galement un nouveau logo et une nouvelle couleur pour accompagner notre nouvelle marque d'entreprise. Le logo est trait dans un dgrad de bleu, comme un clin d'il notre hritage. Il a t conu pour tre expriment en 3D, afin qu'il prenne vritablement vie dans le mtavers, o vous pouvez vous dplacer travers et autour de lui.