Saison 3 d’Orange Fab Tunisie : les start-up accélérées signent 6 nouveaux contrats business

Communiqu de Presse - Orange Tunisie continue appuyer les start-up tunisiennes travers son dispositif complet daccompagnement de lcosystme : Ainsi, Orange Fab Tunisie a acclr 18 start-up au total au cours de trois saisons. Ces jeunes entrepreneurs ont vu leurs activits commerciales se dvelopper au terme dun programme dacclration business compris entre 3 et 6 mois. De plus, ils ont pu galement construire des partenariats business avec les lignes de marchs du Groupe Orange et/ou de ses partenaires linternational.







Pour sa troisime saison, Orange Fab Tunisie a ainsi acclr 6 start-up :







Dabchy (e-commerce) est un vide-dressing en ligne, destin essentiellement la gente fminine, qui repose sur lconomie circulaire. Cest la premire start-up tunisienne avoir lev des fonds lors du MEA Seed Challenge dOrange Ventures (fonds dinvestissement du Groupe Orange) en 2020. A lissue de lacclration par Orange Fab Tunisie, la start-up et Orange Tunisie ont lanc des Bons Plans exclusifs via lapplication My Orange pour leurs communauts respectives avec un planning de promotion qui stale sur plusieurs semaines. Et grce au mobile paiement, Dabchy a tabli un nouveau service qui va permettre la communaut des dabchouchas de booster leurs ventes en payant des abonnements via leur solde mobile.







iCompass (Intelligence Artificielle/NLP) est spcialis dans lIA et plus spcifiquement le traitement automatique du langage naturel (NLP), un ensemble dalgorithmes de deep learning et de reinforcement learning pour dvelopper des services de transcription vocale, de gnration automatique de voix et de produits de chatbot/voicebot. Lacclration au sein dOrange Fab Tunisie a permis la start-up daccder aux investisseurs internationaux mais aussi de perfectionner et customiser son produit pour un besoin spcifique du service client dOrange Tunisie.







Seabex (Agritech) est une plateforme de contrle et dautomatisation pour lagriculture de prcision qui permet doptimiser lutilisation des ressources et damliorer la production. La start-up a sign un contrat de partenariat public-priv avec le Centre Technique des Agrumes (CTA), Agrilap et Orange Tunisie, avec pour ambition dtendre son activit au-del de la Tunisie et plus prcisment vers les 18 filiales Afrique/Moyen-Orient du Groupe Orange.







Kademia (Edtech) est une plateforme dapprentissage distance conforme au programme de lducation nationale en Tunisie, qui propose des cours numriques et interactifs passionnants, permettant aux lves, collgiens et lycens dy accder l o ils se trouvent et de suivre ces cours leur rythme. A lissue de lacclration au sein dOrange Fab Tunisie, la start-up a largi ses modes de paiement, ainsi, ds aujourdhui, leurs clients pourront sinscrire des abonnements payables via le solde mobile Orange.







Ahkili (Healthtech) est une helpline B2C et B2B qui offre des tlconsultations de psychologues qualifis, sans prise de rendez-vous, 7j/7 et jusqu minuit sur des thmatiques varies comme par exemple le bien-tre au travail ou lquilibre vie prive- vie professionnelle. A lissue de lacclration au sein dOrange Fab Tunisie, la start-up a dvelopp son offre B2B, ce qui lui a permis de signer un contrat avec Sofrecom Tunisie.







Liberrex (Gestion de la file dattente /IA) propose un systme de gestion des files dattente bas sur le cloud. Cette solution permet tous les prestataires de services qui adoptent le first in, first served ou le boking de grer le flux des clients via une application web et mobile ou par code USSD. A lissue de lacclration au sein dOrange Fab Tunisie, la start-up a sign un partenariat stratgique avec une autre start-up tunisienne, Katomi, spcialis dans la healthtech, pour travailler ensemble sur Patientelo, un tout nouveau produit. De plus, Liberrex a conclu un accord avec lun des partenaires bancaires dOrange Tunisie pour dployer sa solution.



Pour Thierry Millet, Directeur Gnral dOrange Tunisie, cest une troisime saison qui vient ancrer davantage la collaboration business dOrange Tunisie avec lcosystme start-up, pour plus dagilit et dinnovation commune et certainement plus dimpact conomique. Travailler avec des start-up, cest notre rle aussi dans laccompagnement de la transformation digitale en Tunisie , a-t-il ajout.



Norman Shraepel, Directeur du programme de transformation digitale de la GIZ en Tunisie a rappel que le projet commun d'Orange et de la GIZ est un exemple de partenariat russi entre la coopration allemande au dveloppement et le secteur priv, dans la mesure o les Orange Digital Centers sont ddis au soutien numrique et l'innovation pour tous Il a salu, par la mme occasion, le travail fait par Orange Fab Tunisie, qui consiste soutenir l'esprit d'entreprise et acclrer le dveloppement de jeunes start-up Ce Dmo Day de la Saison 3 en est un exemple vivant, en esprant les voir grandir et se hisser au rang des gants , a-t-il ainsi conclu.







Prochain appel candidatures pour la 4me saison dOrange Fab Tunisie en octobre : Soyez au rendez-vous !