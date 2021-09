La Fondation Orange lance la 4e édition du Prix Orange du Livre en Afrique

Communiqu de Presse -

Les laurats du Prix Orange du Livre en Afrique

Pour la 4e anne, la Fondation Orange, avec le soutien de lInstitut Franais, lance le Prix Orange du Livre en Afrique.La Fondation Orange est engage dans 18 pays africains et a pour ambition daccompagner ces pays dans leur dveloppement, notamment sur le plan culturel.La reconnaissance des talents littraires africainsLe Prix Orange du Livre en Afrique rpond la volont de la Fondation Orange duvrer pour la promotion des talents littraires africains et de ldition locale africaine.Ce prix rcompensera en 2022 un roman crit en langue franaise par un crivain africain et publi par une maison d'dition base sur le continent africain.Les maisons ddition peuvent, avant le 4 octobre 2021, proposer jusqu deux ouvrages publis entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021.Une prslection de six romans sera faite par plusieurs comits de lecture bass dans diffrents pays dAfrique francophone. La liste des romans finalistes sera communique en mars 2022. Les auteurs finalistes bnficieront dune visibilit de leur ouvrage (vnements littraires, mdias,) et leur diteur, de rencontres professionnelles ddies.Le jury, prsid par la romancire et universitaire Vronique Tadjo, est compos dcrivains, de critiques littraires et de personnalits reconnues dans le monde littraire. Il aura pour mission de dsigner le laurat parmi les six auteurs finalistes. Lannonce du laurat se fera en juin 2022 lors dune crmonie dans une ville africaine. En plus dune dotation de 10 000 , le laurat bnficiera dune campagne de promotion de son ouvrage.En 2021, Loubna Serraj, Pourvu quil soit de bonne humeur, ditions La croise des chemins, Maroc.En 2020, Youssouf Amine Elalamy, Cest beau, la guerre, ditions Le Fennec, Maroc.En 2019, Djail Amadou Amal, Munyal, les larmes de la patience, ditions Proximit, Cameroun.Plus de dtails et modalits de participation sur le site lecteurs.com La Fondation Orange sengage pour linsertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en difficult : les jeunes sans qualification ni emploi, les femmes en situation prcaire, les personnes avec autisme. Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur donnent accs lducation, la sant, la culture pour leur permettre de mieux sintgrer dans la socit. Nous contribuons galement la dmocratisation de la culture auprs de tous les publics en favorisant laccs la musique vocale, au livre, aux muses. La Fondation intervient aujourdhui dans tous ces domaines, pour que le numrique devenu essentiel, soit un facteur dgalit des chances. Ainsi, avec le soutien de ses salaris engags, la Fondation Orange permet chaque anne, dans 30 pays, prs de 2 millions de personnes de prendre un nouveau dpart.