Tunisie: Mubawab lance sa 3ème édition du « Guide de l’Immobilier »

Prix moyen du m des appartements en Tunisie

Evolution des prix du neuf et de lancien

Offre Vs Demande : Un potentiel de croissance



Dans un march en transformation acclre, o la conjoncture conomique, politique et sanitaire accentue et amplifie plus que jamais limportance du digital dans lactivit des professionnels de limmobilier, Mubawab.tn, le leader de limmobilier digital en Tunisie, dvoile la dynamique de loffre et de la demande sur son portail durant le premier semestre 2021. L'objectif tant de permettre aux acteurs du march de s'adapter aux nouveaux comportements et usages des futurs acqureurs.2350 dinars : Cest le prix moyen du m des appartements en Tunisie entre janvier et juin 2021, soit une baisse semestrielle de -3,13% par rapport lanne 2020.La demande a enregistr durant ce premier semestre une hausse de 31,85%. Quant loffre des appartements, on note une nette progression qui se situe positivement dans les 86,4%.En ce qui concerne lancien, le prix des appartements a baiss de -1,2% par rapport au deuxime semestre de lanne 2020, contre une hausse de 2,51% en glissement annuel pour cette mme priode.Pour le neuf, le prix des appartements a recul de -5,8% par rapport au deuxime semestre de lanne prcdente avec un faible recul de 1,4% en glissement annuel.Zoom sur les prix de limmobilier dans les villesSi lon creuse un peu plus, avec un focus sur quelques villes tunisiennes, nous pouvons mieux comprendre les diffrentes tendances en matire de hausses des prix des appartements.Certaines villes font preuve dune grande stabilit comme Les jardins de Carthage, Sousse ville, Hammamet, La Marsa et Ariana ville avec des volutions comprises entre 0 et 2%.Ce segment de biens connat aussi une hausse des prix oscillant entre 4% et 10% et cela dans des villes comme Hammam Sousse, Sahloul, Mahdia et La Manouba.En revanche, un recul notable des prix au m des appartements a t observ dans dautres villes linstar de La Soukra, Hergla, Ezzahra et Le Bardo, avec des baisses allant de -4% -10%.Nous observons sur le graphique ci-dessus que loffre connat une tendance haussire entre janvier et avril ainsi qu'en mois de juin. En revanche, le mois de mai a connu une rgression de 6% par rapport son antcdent.Quant la demande, dune part elle sest aligne sur la mme tendance que loffre pendant les mois de fvrier et de mars, par contre, elle la dpasse au mois de janvier et de mai, dune autre part.A noter aussi que suite au retour du couvre feu, on observe un dcalage de 7% entre loffre et la demande.Pour conclure, il existe un potentiel de croissance trs positif et un ratio offre/demande qui va jusqu 3% dans certaines villes. (La demande de logement y est 3 fois plus importante que loffre).Cette tude a t labore partir de la base de donnes du portail immobilier Mubawab.tn.Les observations qui remontent dans ce guide correspondent des appartements destins exclusivement lhabitation et la vente, annoncs sur le portail entre janvier 2021 et juin 2021.Sont exclus : les biens usage commercial, les villas, les biens fonciers, les fermes, les biens la location. Les prix moyens dappartements sont calculs par zone gographique (ville ou arrondissement), dans lensemble et pour chacun des segments de march, neufs et anciens, sur la base des annonces de vente publies sur Mubawab.tn.Les volutions de prix relativement importantes peuvent tre expliques par : - Entre dun nouvel acteur dans la zone concerne. - Dbut de commercialisation dun projet en cours de priode dtude. - Fin de commercialisation dun projet en cours de priode dtude.