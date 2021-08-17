وفاة عون بالصوناد بعد تعرضه للإعتداء بالعنف أثناء مباشرته لمهامه

أعلنت الثلاثاء 17 أوت، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن وفاة عون تابع للشركة بعد الاعتداء عليه من طرف مجهولين أثناء تواجده بمقرّ عمله.وأضافت الشركة في بيان لها أن مجهولين قاموا بالاعتداء بالعنف على العون الذي يعمل حارسا لمضخة تابعة لوحدة أشغال الشركة بزرمدين من ولاية المنستير قبل أن يقوموا برشّه بغاز مشلّ للحركة مميت تسبب في دخوله في غيبوبة.وقالت الشركة إنّه تمّ نقل الحارس إلى مستشفى مدينة جمّال المجاورة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة .