قضية مقتل الشهيد زهير اليحياوي تحت التعذيب أمام القضاء

باب نات -
أول من اصدر مجلة الكترونية وانتقدت كتاباته بن علي...
قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية الشهيد مهندس الاعلامية زهير اليحياوي تحت التعذيب الى جلسة 25 نوفمبر المقبل .
وكان اليحياوي أطلق مجلة TUNeZINE الالكترونية سنة 2001 تنتقد بن علي وقد لاقت نجاحا في تونس وخارجها بسبب الكتابات الجرئية الناقدة للوضع السياسي في تونس زمن نظام بن علي.
وللتذكير بالقضية فان الشهيد مجاز في الاعلامية و كان معروفا بلقب "التونسي " وبعد ثمانية عشر شهراً من الاعتقال وثلاثة إضرابات عن الطعام، خرج زهير اليحياوي من السجن. لكنه لم يعد الرجل نفسه. فالتعذيب والانقطاع المطوَّل عن الأكل والمعاملة السيئة أحدثت تحوّلاً لديه، وأضعفته. وفي 13 مارس 2005، توفّي في مستشفى الحبيب ثامر بسبب صعوبات في الجهاز التنفسي خلفها التعذيب.
أول من اصدر مجلة الكترونية وانتقدت كتاباته بن علي...
قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية الشهيد مهندس الاعلامية زهير اليحياوي تحت التعذيب الى جلسة 25 نوفمبر المقبل .
وكان اليحياوي أطلق مجلة TUNeZINE الالكترونية سنة 2001 تنتقد بن علي وقد لاقت نجاحا في تونس وخارجها بسبب الكتابات الجرئية الناقدة للوضع السياسي في تونس زمن نظام بن علي.
وللتذكير بالقضية فان الشهيد مجاز في الاعلامية و كان معروفا بلقب "التونسي " وبعد ثمانية عشر شهراً من الاعتقال وثلاثة إضرابات عن الطعام، خرج زهير اليحياوي من السجن. لكنه لم يعد الرجل نفسه. فالتعذيب والانقطاع المطوَّل عن الأكل والمعاملة السيئة أحدثت تحوّلاً لديه، وأضعفته. وفي 13 مارس 2005، توفّي في مستشفى الحبيب ثامر بسبب صعوبات في الجهاز التنفسي خلفها التعذيب.
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