الشابي يتهم قيس سعيد بتوظيف القضاء العسكري ويحذّر من العودة للحكم الفردي

اتّهم الجمعة 18 جوان، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوظيف القضاء العسكري خاصة اثر الحكم على مواطن بالسجن بسبب تدوينة ضد رئيس الدولة.ونبه الشابي من تكرّر تعهد المحاكم العسكرية بقضايا تتعلق بمدنيين معتبرا ان ذلك يتنزل في إطار محاولات العودة للمحاكم الاستثنائية تمهيدا لعودة الديكتارتورية والحكم الفردي.يذكر أن القضاء العسكري أصدر مؤخرا حكما بالسجن 3 أشهر ضد مواطن من أجل تدوينة ساخرة من رئيس الجمهورية.