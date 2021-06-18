محاكمة تقني سامي تم استقطابه في النيجر للانضمام لداعش الارهابي

باب نات -

مثل اليوم الجمعة 18 جوان 2021 في حالة إيقاف امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقني سامي كان يعمل في النيجر تم استقطابه للانضمام لتنظيم داعش الارهابي والقتال في صفوفه.وقد اكد المتهم انه شارك في عرض عمل بالخارج وبالتحديد في النيجر براتب مغري ولما وصل الى هناك فوجئ بعملية استقطابه للانضمام الى داعش الارهابي فقرر العودة الى تونس .وقد طلب محاميه اليوم الافراج عنه من سجن ايقافه فقرت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للنظر فيها ولجلب متهم آخر على علاقة بالقضية.