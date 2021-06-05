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بطاقة ايداع بالسجن في حق شاب تحرش بطفلة11 سنة داخل المترو 5

Publié le Samedi 05 Juin 2021 - 09:54 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتداىية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق شاب من ذوي السوابق العدلية اقدم على التحرش بطفلة تبلغ من العمر 11 سنة داخل عربة المترو 5 الرابط بين العاصمة وحي الانطلاقة .


وكشفت الابحاث ان المظنون فيه الذي ألقى عليه اعوان الفرقة المختصة في البحث في جرائم المرأة والطفل القبض انه استغل اكتظاظ المترو وتحرش بالطفلة.


هذا وقررت الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل الاستعانة باخصائي نفساني للاحاطة والمتابعة النفسية للطفلة المتضررة طيلة 3 أشهر.

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