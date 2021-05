Ooredoo soutient l’éducation dans les zones rurales

Communiqu de Presse -

Ooredoo ritre son engagement envers lducation en Tunisie et annonce la prise en charge dun projet visant la mise disposition de repas sains et quilibrs dans une cole primaire de An Draham. Loprateur a voulu rendre hommage aux enfants des zones intrieures en dveloppant une campagne RSE visant les coliers, et ce loccasion du mois de ramadan.Suite un appel lanc par des activistes et la socit civile de la rgion, Ooredoo a dcid de financer les rparations et les travaux de mise niveau de lensemble des installations de la cuisine de lcole en choisissant une entreprise prive spcialise, permettant ainsi la fourniture de repas sains durant et aprs le mois de ramadan pour les coliers de la rgion.Cette action sinscrit dans la stratgie RSE de la marque, marque par un choix citoyen visant le soutien de lducation dans les milieux dfavoriss, pilier incontournable en vue de rtablir lascenseur social. Aprs une premire exprience Bj, loprateur continue soutenir les coliers du nord-est tunisien en attendant de gnraliser lexprience sur dautres zones de la Tunisie.Une nouvelle tape dans une dynamique citoyenne que loprateur a voulu renforcer durant ce mois saint parce que le mois de ramadan est avant tout un mois de partage. À travers le projet, loprateur ritre son engagement mettre ses ressources et moyens la disposition des tunisiennes et des tunisiens les plus dfavoriss.Loprateur poursuivra cette stratgie de soutien de lducation dans les zones intrieures travers la mise en uvre dun programme daccompagnement dautres tablissements scolaires.