DO ، العرض الجديد 100% رقمي من Ooredoo

اعلنتOoredooعن انطلاق ترويج عرضهاالجديد DO،العرض الرقمي 100% وذلك في المؤتمر الصحفيالرقمي الذي قدمت من خلاله الشركةهذا المولود الجديد.في إطار تطوير عروضها وفقا لمتطلبات الحرفاء الشباب المرتبطين بشبكة الإنترنيت، طرحتOoredooعرضا جديدا"DO"يجمع بين الرقمية والشمولية (المكالمات والإنترنيت والمحتوى والألعاب الالكترونية...). عرض على المقاس مطابق لمتطلبات فئة من الحرفاء المهتمين بالتكنولوجيا المتطورة والتي تشهد أعدادها تزايدا كبيرا في تونس والمنطقة عموما.هذا العرض مستوحى من شعار "أحنا الديجيتال" الذي يجسّد سيطرة المشغّل في مجال رقمنة قطاع الاتصالات في تونس من خلال الريادة سواء على المستوى التقني (أسرع تدفّق أنترنيت) كما بالنسبة لتوفير المحتوى (باقة واسعة من المحتوى).صرّح السيّد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس بالمناسبة: "نواصل تنفيذ استراتيجية الرقمنة الموجهة لفائدة الحرفاء من خلال تطوير عروضنا لتلبية انتظارات شريحةتزداد حصّة في السوق. مع التغيّرات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، قرّرنا المضي قدما في مسار رقمنة عروضنا. يتنزلّ عرضDO ضمن هذا التوجه الذي سيتطوّر لاحقا في تفكيرنا وإنجازاتنا".يمكن النفاذ لعرض DO حصريا على القنوات الرقمية: يمكن للمشترك تغيير عرضه مجانا باستخدام تطبيقةMyOoredoo أو اقتناء شريحة Do عبر الانترنيت من المتجر الافتراضيhttp://www.ooredoo.tn/boutique-en-ligne/ والانتفاع بخدمة التوصيل المجاني.يمكن للحريف اكتشاف وتشغيل والاستفادة من كلّ الميزات والخدمات بنقرة بسيطة في تطبيقةMyOoredoo. كما تتم المرافقة والمساعدة على القناة الرقمية فقط حيث لا يتوجب على الحريف سوى إيداع مطلبه أو سؤاله أو حتى تظلمه على إحدى القنوات الرقمية: WhatsAppو Messenger و live chat على التطبيقة والموقع الإلكتروني إضافة لفضاء الأسئلة المتداولة FAQ المخصص للغرض لتكون الإجابة سريعا.باعتبارها دعامة أساسية للاستخدام الجديد لخدمات الأنترنيت على المحامل الإلكترونية، يوفّر عرض DO باقة من خدمات المحتوى. بين الألعاب الإلكترونية ومنصات الفيديو تحت الطلب (VOD)، يحظى المشتركون بمحتوى ثري.بالنسبة للألعاب الإلكترونية، سيحصل المشترك على عروض غير مسبوقة للنفاذ لأكبر الألعاب المستخدمة على الهواتف الجوالة. تسمح هذه العروض للاعبين بالاستفادة من عرض انترنيت خاص بكلّ لعبة على فترة محدّدة بأسعار مدروسة.كما اهتمّ العرض بالمحتويات الموسيقية حيث يمكّن العرض المشترك من النفاذ مجانا لخدمة "سمّعني" إضافة لتوظيف سعر تفاضلي على الرنات العالمية.بالنسبة لخدمات الفيديو تحت الطلب، يتمتع عشاق المسلسلات والأفلام والرياضة بعروض حصرية على منصات ستارز بلاي وديسكفري (مع أو بدون UFC العربية). كما تتوفر منصة أرتيفاي (Artify) كذلك مع فترة تجريبية مجانية.يسعى عرضDO لتحقيق الاستفادة المثلى للمشترك ويمتاز بسخاء عروضه المتمثلةبقسيمات الانترنيت (pass data) والشحن التي تمكّن المشترك من علاوة 10%إضافية بسعر مخفّض جدّا مع تقليص التكاليف (رسائل قصيرة ومكالماتبأفضل سعر).يمكن لمشترك DO اختيار العرض الملائم لحاجياته (مكالمات وانترنيت) مع الاستفادة من علاوة استثنائية (10%). بالنسبة للمكالمات، يمكن الاختيار من 15 إلى 300 دقيقة (5 ساعات) أما بالنسبة للإنترنيت فالاختيار يمتد من 100 ميغابايت إلى 30 جيغابايت. يتجلّى سخاء علامة DO من خلال العروض الجزافية للإنترنيت (100 جيغابايتب82 دينار و 70 جيغابايت ب57،500 دينار) صالحة لمدّة 60 يوما.تمكّن علامة DO المشتركين من الحصول على امتيازات خاصة في منصات أخرى للتجارة الإلكترونية مفيدة لحياتهم اليومية. يتعلّق الأمر بمنصات Bigdeal (عروض خاصة) و teskerti.tn (تخفيضات وعروض خاصة) وIntigo (تخفيضات).من خلال مقاربة الشراكة هذه، تدعم Ooredoo الشركات الناشئة التونسية وتسهّل حياة المشتركين ما يمثل الهدفين الأساسيين لمقاربة المشغّل.وضعت Ooredoo علامة DO لتكون نشيطة قادرة على مواصلة مفاجأة حرفاءها بخارطة طريق شاملة من الخدمات الجديدة والعروض الجزافية والمنتجات الحصرية. ستكون DO تجربة طويلة الأمد ومدهشة.