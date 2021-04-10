   Saber - صرخة  

العربي الجديد: قيس سعيد يبحث في مصر عن أوراق ضغط خارجية في مواجهته الداخلية مع حركة النهضة

Publié le Samedi 10 Avril 2021 - 16:08 قراءة: 0 د, 24 ث
أكد السبت 10 أفريل، موقع العربي الجديد أن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي مصر تتعلق في أحد جوانبها بالبحث عن اوراق ضغط خارجية في معركته الداخلية مع حركة النهضة.

وأشار الموقع نقلا عن مصادرها ان قيس سعيد يعتبر حركة النهضة عبئا كبيرا عليه وعقبة أمام سياساته.


وذكَر الموقع في سياق متصل أن قيس سعيد اتفق مع نظيره المصري على تكثيف التعاون الأمني وتبادل المعلومات، في إطار ما تمت تسميته بين الطرفين "بالتحديات المشتركة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 223959

Sly  (Tunisia)  |Samedi 10 Avril 2021 à 17h 51m |           
كان يوم أغبر يوما انتخبناك

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 10 Avril 2021 à 17h 23m |           
اللهم اجعل كيده في نحره و تدبيره في تدميره هو كل من يريد الشر لتونس و اهلها

Afarit  ()  |Samedi 10 Avril 2021 à 16h 59m |           
تجمعي يحن لأيام سيده المخلوع



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