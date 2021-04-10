العربي الجديد: قيس سعيد يبحث في مصر عن أوراق ضغط خارجية في مواجهته الداخلية مع حركة النهضة

أكد السبت 10 أفريل، موقع العربي الجديد أن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي مصر تتعلق في أحد جوانبها بالبحث عن اوراق ضغط خارجية في معركته الداخلية مع حركة النهضة.وأشار الموقع نقلا عن مصادرها ان قيس سعيد يعتبر حركة النهضة عبئا كبيرا عليه وعقبة أمام سياساته.وذكَر الموقع في سياق متصل أن قيس سعيد اتفق مع نظيره المصري على تكثيف التعاون الأمني وتبادل المعلومات، في إطار ما تمت تسميته بين الطرفين "بالتحديات المشتركة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".