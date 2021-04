Orange Digital Center et Invest for Jobs, en collaboration avec le Technopole de Sfax, lancent un programme de formation Soft et Management Skills en faveur de l’employabilité des jeunes

Communiqu de Presse -

Du 15 mars au 15 juin 2021, et pour renforcer leurs engagements respectifs envers lemployabilit des jeunes, Orange Digital Center et Invest for Jobs, en collaboration avec le Technopole de Sfax, unissent leurs efforts et lancent un programme dinitiation la vie professionnelle, au profit des tudiants des universits de Sfax, Gabs, Gafsa, Mahdia et Kasserine.Ce programme se prsente comme une porte dentre la vie professionnelle et vient complter la formation acadmique des jeunes par des modules de formations gratuits, assurs par des experts certifis en Soft et Management Skills.Il est important de souligner que ces formations visent plus de 300 tudiants, dont 80% sont des jeunes filles, de lÉcole Nationale d'ingnieurs de Sfax, lÉcole Nationale dÉlectronique et des Tlcommunications de Sfax, lInstitut Suprieur des Études technologiques de Mahdia, lÉcole Nationale d'Ingnieurs de Gabs, lInstitut Suprieur des Études Technologiques de Kasserine, lInstitut Suprieur des Études Technologiques de Gafsa et la Facult des Sciences de Sfax.Le contenu du programme dinitiation la vie professionnelle a t conu de faon offrir aux tudiants la possibilit de suivre des formations en ligne et en prsentiel autour des thmatiques suivantes :- Design Thinking- Prise de parole en public- Russir son entretien- Dvelopper son leadership- Confiance en soi & estime de soiEn plus des formations gratuites, Orange Tunisie et Invest for Jobs organisent des sessions de speed-recruiting et job fairs permettant de mettre en relation les jeunes talents forms avec des recruteurs du secteur des TIC. Ainsi, ces tudiants auront loccasion dappliquer les comptences acquises sur terrain, de les valoriser et daccder des opportunits demploi intressantes.Cette initiative sintgre dans le plan stratgique de loprateur et tmoigne de son engagement envers linclusion numrique en Tunisie ainsi que sur le continent Africain et au Moyen-Orient, dans le but de propulser de nouveaux talents numriques et les prparer aux nouveaux mtiers de demain.La coopration est soutenue par la Coopration Allemande travers lInitiative spciale Formation et emploi, qui agit sous la marque Invest for Jobs, et est mise en uvre par la GIZ en Tunisie.