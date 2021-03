L'Ambassade de l'Inde en Tunisie, signe un protocole d'accord avec l'Université de Jendouba

Pour l'aménagement et l'embellissement du parc de l'Université de Jendouba

L'Ambassade de l'Inde à Tunis a signé un protocole d'accord avec l'Université de Jendouba pour l'aménagement et l'embellissement d'un parc dans le campus universitaire. Le protocole d'accord a été signé le 31 mars 2021 par l'Ambassadeur de l'Inde S.E. Puneet R. Kundal avec la Doyenne de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de l'Université de Jendouba, Mme Boutheina Regaieg. Le travail sur le projet devrait commencer bientôt.Le projet sera entièrement financé par l'Ambassade de l'Inde et sera mis en œuvre et exécuté par l'Université de Jendouba sous sa supervision.Il prévoit l'aménagement et l'embellissement du parc de l'université où se trouve le buste du Mahatma Gandhi.Le projet prévoit la plantation d'arbres, de plantes et la création de parterres de fleurs dans le parc ainsi que l'installation de bancs et d'autres équipements pour les étudiants. Une fois achevé, le projet créera un parc visuellement esthétique et magnifique et un espace de loisirs pour les étudiants de l'université, tout en créant un environnement propre en réduisant les zones poussiéreuses.