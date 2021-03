Un tunisien parmi les six finalistes du Prix Orange du Livre en Afrique 2021 !

Communiqu de Presse -

Sami MOKADDEM, Le secret des Barcides, ditions Pop Libris, Tunisie

Lanc en 2019 avec le soutien de lInstitut franais, le Prix Orange du Livre en Afrique rcompense un roman crit en franais par un crivain africain, publi par une maison ddition africaine.5 comits de lecture se sont mobiliss au Cameroun, en Cte dIvoire, en Guine, au Mali et en Tunisie pour slectionner les meilleurs livres parmi les 74 ouvrages prsents par 44 diteurs issus de 16 pays dAfrique. Constitus de lecteurs passionns, ces comits rassemblent des professionnels critiques littraires, universitaires, libraires - mais aussi des grands lecteurs salaris du groupe Orange dans ces pays.Ils ont dlibr pour dsigner les six romans finalistes du Prix Orange du Livre en Afrique 2021 :Ahmed GASMIA, Les peuples du ciel, ditions Frantz Fanon, AlgrieIbrahima HANE, Lcume du temps, ditions LHarmattan SngalMonique ILBOUDO, Carrefour des Veuves, ditions Les lettres Mouchetes, CongoDavina ITTOO, Misre, ditions LAtelier des nomades, MauriceLoubna SERRAJ, Pourvu quil soit de bonne humeur, d La Croise des Chemins, Marocest n en 1982. Expert-comptable, il fuit le monde des chiffres pour lcriture et publie ses premires nouvelles sur les rseaux sociaux. Le secret des Barcides raconte lincroyable hritage antique quHannibal Barca a lgu lhumanit. Cest un thriller historique palpitant, qui vient conclure la trilogie de Carthage, dont le premier tome, Dix-neuf, avait obtenu en Tunisie le Prix Comar, section dcouverte.Le laurat sera connu en juin 2021Les 6 livres finalistes sont dsormais entre les mains dun jury international prsid par Vronique Tadjo. Il dsignera le laurat du 3e Prix Orange du Livre en Afrique fin juin Tunis.Toute lactualit du Prix Orange du Livre en Afrique est sur le site lecteurs.com -----------------------------Orange Tunisie compte plus de1200 collaborateurs au service de plus de 4 millions de clients sur quasiment l'ensemble du territoire. Grace la fois son savoir-faire et son innovation technologique, Orange Tunisie a pour ambition de devenir l'oprateur tunisien prfr, tout en maintenant une croissance quilibre et cratrice de valeur pour tous. Dans cette vision stratgique de croissance partage, Orange Tunisie a dcid de dployer une dmarche doprateur responsable, humain et solidaire en mettant la technologie et l'innovation numrique au profit du dveloppement socioconomique.1er oprateur alternatif convergent du pays et premier oprateur tunisien prim pour ses efforts en matire de RSE en 2016 lchelle internationale par un Arabia CSR Award et localement en 2017 par le Prix UTICA de lInnovation Sociale .1er oprateur en Tunisie certifi Gender Equality European & International Standard - GEEIS , Iso14001 & Iso/IEC 27001 et signataire du Pacte Mondial des Nations Unies.