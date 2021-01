السيرة الذاتية ليوسف بن إبراهيم الوزير المقترح لحقيبة الشؤون الثقافية

يوسف بن إبراهيم الوزير المقترح لوزارة الشؤون الثقافية من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال التحوير الوزاري من مواليد سنة 1973 وهويشغل حاليا مهنة رئيس ديوان الوزارة، علما وأنه شغل نفس المهمة سنتي 2015 و2016، كما شغل مهمة ، مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.وفي مايلي السيرة الذاتية التفصيلية ليوسف بن إبراهيم الوزير المقترح لحقيبة الشؤون الثقافية.الجامعة الأمريكية بواشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية2006-2007Americain university(Washington College of Law)ماجستير في القانون الدولي مع التخصص في الحماية الدولية والمقارنة للملكية الفكرية.المدرسة الوطنية للإدارة بتونس، 2000-1998شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا/ رتبة مستشار المصالح العمومية.كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، تونس2،1992-1996الأستاذية في العلوم القانونية.من مارس 2020 إلى الآن: رئيس ديوان وزارة الشؤون الثقافيةعضو مجلس مؤسسة المسرح الوطني، جويلية 2015- إلى أوت 2017مند جانفي 2017 – إلى مارس 2020، مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةرئيس ديوان وزارة الثقافة، جويلية 2015- نوفمبر 2016منسق مشروع التوأمة بين وزارة الثقافة التونسية ووزارة الثقافة و الاتصال الفرنسية في إطار برنامج دعم القطاع الثقافي الممول من الاتحاد الأوروبي، جانفي 2015-نوفمبر 2016مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جانفي 2014-جوان 2015عضو مجلس مؤسسة التلفزة التونسية، أوت 2017 – إلى مارس 2020عضو مجلس المركز الوطني للترجمة، جوان 2014- جويلية 2015مدير الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الثقافة، أكتوبر 2010-جانفي 2014تقديم الآراء و الاستشارات القانونية في مختلف المجالات القانونية و خاصة تلك المتصلة بالميادين الثقافية و بقطاع التراث و حقوق الملكية الأدبية و الفنية.دراسة مشاريع النصوص القانونية والمساهمة في إعدادها.دراسة النزاعات القضائية المتصلة بعمل الوزارة ومتابعتها.تنسيق برنامج تطوير النصوص القانونية لعديد الهياكل الثقافية.المساهمة في دراسة الإتفاقات الدولية ومتابعة تنفيذها و خاصة منها الإتفاقيات المتصلة بالملكية الفكرية و بميدان التراث.المساهمة في عديد الندوات والملتقيات العلمية و الدورات التدريبية المتصلة على وجه الخصوص بالتشريعات المنظمة لقطاع التراث و للملكية الأدبية والفنية وللميادين الثقافية.ممثل وزارة الثقافة بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية: 2012-2015المشاركة كخبير قانوني وممثل لوزارة الثقافة، في عدة لجان دولية و في المفاوضات سواء الثنائية أو في سياقات متعددة الأطراف على سبيل المثال:المشاركة في أشغال المؤتمر الديبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول تيسير نفاذ الأشخاص معوقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة النصوص المطبوعة إلى المصنفات المنشورة- مراكش/ المغرب 16-29 جوان 2013.المشاركة في أشغال المؤتمر الديبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حماية الأداء السمعي البصري بيكين/ الصين 20-26 جوان 2012.المشاركة في عدة دورات للجنة الدائمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية.المشاركة في عدة دورات للجنة التنمية والملكية الفكرية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، سويسرا.المشاركة في فريق الخبراء العامل بين الدورات والمكلف بالملكية الفكرية، الموارد الوراثية، المعارف التقليدية والفولكلور، والتابعة للمنظمة العامية للملكية ، جنيف، سويسرا، 2010.المشاركة في الدورة الأولى للجنة الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي بمنظمة اليونسكو باريس فرنسا، سنة 2008.كاهية مدير الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الثقافة . 2006-2010.رئيس مصلحة دراسة مشاريع النصوص وإعدادها بوزارة الثقافة.2001-2006.تدريس مادّة القانون بالمعهد العالي للتنشيط الثقافي بتونس 2004-2005.شهادة الأكاديمية الدولية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، اختصاص الدروس العامة في مجال الملكية الفكرية، فيفري – أفريل 2013.شهادة تكوين المكونين في التصرف الناجع في الملكية الفكرية من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مسلمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية 7-9 ديسمبر 2011 .المشاركة في برنامج هيوبرت همفري (Hubert Humphrey Fellowship Program) وهو برنامج تعاون تابع لهيئة فولبرايت (Fullbright) ويهدف إلى منحفرصة للمهنيين لقضاء عام أكاديمي بالولايات المتحدة الأمريكية لتنمية قدراتهم المهنية والعلمية، أهم محاور البرنامج: القانون وحقوق الإنسان 2006-2007.القيام بتربص بالمكتبة القانونية للكنقرس الأمريكي (Law Libray of Congress) لمدة ثلاثة أشهر، أهم محاور التربص: التعاون القانوني والنفاذ إلى المراجع القانونية في العالم، 2007.المشاركة في الندوة المنظمة من قبل مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) حول إنفاذ التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة، تونس مارس 2008.المشاركة في ورشة أطلنطا حول العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة المنظمة من قبل جامعة أميري (Emory University) والمعهد الدولي للتربية (International Institute of Education)، الولايات المتحدة الأمريكية، مارس 2007.المشاركة في ندوة التمويل الدولي والتنمية، المنظمة من قبل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، واشنطن، الولايات الأمريكية، مارس 2007،المشاركة في برنامج تدريبي حول إعداد مشاريع النصوص القانونية، المدرسة الوطنية للإدارة بباريس، فرنسا، ماي- جوان 2005.متابعة تربص بالمعهد الدولي للإدارة العمومية بباريس حول قانون الإتحاد الأوروبي ومؤسساته، فرنسا أفريل-جوان 2000.مقال باللغة العربية بعنوان: الملكية الفكرية و معضلة النفاذ إلى الثقافةمجلة أكاديميا 2014.مقال باللغة الإنقليزية حول التعابير الثقافية التقليدية والتنمية بدول المغرب،2007(Tradit