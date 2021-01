Ooredoo شريكك في السفر بامتياز إلى 38 وجهة!

بلاغ صحفي -

ابق على اتصال مع أحبائك وشاركهم أفضل لحظاتك أثناء السفر إلى 38 وجهة دون حاجة للقلق من مصاريف المكالمات.بإمكان المشترك أن يختار من بين باقات Roaming Passport الستة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الاتصال والمكالمات والرسائل النصية :- جواز سفر الإنترنت 10 دينارا = 400 Mo- جواز سفر الإنترنت 25 دينارا = 1.2 Go- جواز السفر 25 دينارًا = 500 Mo + 15 دقيقة من المكالمات الصادرة والواردة- جواز السفر 50 دينارا = 1.25 Go + 30 دقيقة مكالمات مستلمة + 5 رسائل نصية- جواز السفر 99 دينارا = 500 Mo + ساعتان مكالمات تم إجراؤها واستلامها + 10 رسائل نصية- جواز السفر 100 دينار = 3 Go + ساعة من المكالمات + 10 رسائل نصيةولضمان إمكانية الوصول إليك في أي مكان في العالم، فهذه الباقات صالحة لـ 39 وجهة موزعة على النحو التالي:أوروبا: 20 وجهةفرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، المملكة المتحدة، أيرلندا، النمسا، لوكسمبورغ، جمهورية التشيك، رومانيا، المجر، سلوفاكيا، اليونان، تركيا، سويسرا وكرواتياآسيا: 9 وجهاتالإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، العراق، الكويت، ميانمار، عمان، فلسطين، قطر، روسيا وسنغافورةإفريقيا: 6 وجهاتالجزائر، المغرب، مصر، جنوب إفريقيا، الكونغو وغانابالإضافة إلى أربعة وجهات أخرى حول العالم وهي: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزيلنداوللاستفادة من جميع مزايا التجوال والمزيد من العروض المميزة (متابعة رصيدك، Kado Passport وغيرها) ، ما عليك سوى الاتصال بـ * 147 # أو تنزيل تطبيقة My Ooredooوللتذكير، فإنه في صورة نفاذ رصيدكم من الانترنت، فإنOoredoo تمكنك من الإبحار على الانترنات بقيمة 150 مليم/Mo