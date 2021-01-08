رئيس الحكومة يشرف على موكب تسلم الدفعة الأولى من وسائل تدخل جديدة

باب نات -

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء يوم الخميس 07 جانفي 2021 بمقر الإدارة العامة لوحدات التدخل ببوشوشة، على موكب تسلم الدفعة الأولى من وسائل تدخل جديدة مخصّصة لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والنظام ومقاومة الجريمة.وعاين رئيس الحكومة بمناسبة هذه الزيارة جملة المعدات المتمثلة في آليات مدرعة تستجيب للمعايير الدولية في مجال التدخل وحماية الأمن العام، كما وقف على جاهزية أعوان وحدات التدخل مثمنا مجهوداتهم في تأمين الفضاء العام.وأكد رئيس الحكومة أن هذه المعدات ستساهم في دعم قدرات أعوان التدخل وسترفع من أدائهم ونجاعة تدخلاتهم في التعاطي مع التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، منوّها بالنجاحات التي حققتها المؤسسة الأمنية في هذا المجال.وأضاف هشام مشيشي أن توفير هذه المعدات الجديدة يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجل الرفع من أداء القوات الأمنية وتوفير أفضل الظروف لتأدية واجبهم وحمايتهم والحرص على سلامتهم.وتحول رئيس الحكومة إثر هذا الموكب إلى مقر الوحدة الوطنية للبحث في القضايا الإرهابية والجريمة المنظمة والماسة بالتراب الوطني، واطلع على جاهزية أعوان هذه الوحدة، حاثا إياهم على مزيد البذل والعطاء ذودا عن تراب الوطن والتصدي لكل التهديدات الإرهابية ومقاومة الجريمة المنظمة.