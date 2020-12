Tunisie: Prolongation de la période de report des échéances de crédits jusqu'à fin septembre 2021(BCT)

Le Conseil a tenu sa runion priodique le 30 dcembre 2020 en ligne et a pris connaissance au dbut de ses travaux des volutions rcentes sur les plans conomique, montaire et financier, dans le sillage de la dtrioration de la situation sanitaire mondiale, en relation avec la propagation rapide de la pandmie du COVID-19 dans sa seconde vague, ncessitant un retour au confinement sanitaire et aux mesures de fermeture dans de nombreux pays, outre lmergence dune nouvelle souche du coronavirus, ce qui a suscit de nouveau les craintes quant la possibilit de contenir la pandmie et den maitriser les rpercussions sur les perspectives de lconomie mondiale.Dans ce contexte, le Conseil a not quau niveau national et en dpit des signes dune reprise progressive aprs la leve du confinement sanitaire, lactivit conomique continue de subir les effets de la pandmie sur la demande intrieure et extrieure, au vu des restrictions imposes de nouveau par les principaux pays partenaires, ce qui entrave le redressement des secteurs industriels orients lexportation et du secteur des services, en particulier le tourisme et le transport arien, outre les fluctuations de la production des industries extractives en relation avec le climat prvalant sur le plan intrieur.En ce qui concerne lvolution des prix, le Conseil a constat une baisse notable du taux dinflation en novembre 2020 aux alentours de 4,9% en glissement annuel, contre 5,4% le mois prcdent et 6,5% au cours du mme mois de lanne prcdente. Cette volution est attribue la dtente enregistre au niveau des prix de tous les produits, notamment alimentaires (4,3% contre 5,6% en octobre dernier). Quant aux principaux indicateurs de linflation sous-jacente, la hausse des prix hors produits encadrs et frais a maintenu en novembre 2020 son niveau enregistr le mois prcdent, soit 4,9%, tandis que linflation des prix hors produits alimentaires et nergie a poursuivi sa tendance baissire pour atteindre 5,9% contre 6,1% un mois auparavant.Sagissant du secteur extrieur, le Conseil a galement soulign limportante rgression du dficit de la balance des paiements courants au cours des onze premiers mois de 2020 pour revenir 6,2% du PIB, contre 7,9% durant la mme priode de lanne prcdente. Ce rsultat est imputable principalement la contraction du dficit commercial, suite la baisse des importations un rythme plus acclr que les exportations, en relation notamment avec le flchissement de la demande intrieure et le ralentissement de lactivit conomique, sajoutant au flchissement du dficit de la balance nergtique sous leffet de la diminution de la demande de ces produits et de la baisse de leurs prix sur le march international. Il convient aussi de signaler que la ralisation dun bon niveau des revenus du travail (+7%) a permis de couvrir une partie du dficit, malgr la forte baisse des recettes touristiques de 63,9%. Cette situation a contribu la consolidation du niveau des avoirs nets en devises qui ont atteint 22.924 MDT ou 160 jours dimportation au 29 dcembre 2020 contre 19.125 MDT et 108 jours dimportation la mme date de lanne prcdente.Aprs discussions et dlibrations sur les points susmentionns, le Conseil a soulign que, compte tenu de la situation conomique dlicate et difficile que traverse le pays, il est devenu indispensable de promouvoir le cadre appropri la relance de l'conomie, daccrotre la visibilit des agents conomiques et damliorer le climat pour stimuler linvestissement national et tranger, principal moteur de la croissance et de lemploi. Il a galement soulign l'impratif dacclrer limplmentation des rformes structurelles pour stabiliser les quilibres macroconomiques avec la mise en uvre des mcanismes permettant de protger les groupes vulnrables.Dans ce mme contexte, et au vu des dommages persistants au niveau, aussi bien des entreprises que des professionnels dans de nombreux secteurs suite aux rpercussions de la pandmie du COVID-19, et dans un soucis de garantir lharmonie entre les dcisions de la Banque Centrale et la Loi de Finances pour l'anne 2021, le Conseil a dcid de prolonger la priode de report des chances de crdits accords en vertu du paragraphe premier-article 2 de la Circulaire de la Banque Centrale N2020- 06 , jusqu' fin septembre 2021 avec la prorogation de la dure maximale d'octroi des financements exceptionnels stipule par larticle 1 de la Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie N 2020-12 , jusqu' fin dcembre 2021, et ce outre loctroi aux banques la possibilit d'accorder ces financements aux entreprises non-rsidentes tablies en Tunisie sous rserve des conditions prvues par la circulaire N1999-09.Au terme de ses travaux, le Conseil a dcid de maintenir inchang le taux dintrt directeur de la Banque Centrale de Tunisie.