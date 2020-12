Qatar Airways annonce un partenariat avec la joueuse tunisienne de tennis Ons Jabeur

Communiqué de Presse -

Qatar Airways a le plaisir d'annoncer un nouvel accord de sponsoring avec la joueuse WTA de tennis tunisienne Ons Jabeur. Le partenariat verra le logo Qatar Airways apparaître sur les vêtements d’Ons Jabeur lors des principaux tournois de tennis en 2021.La vice-présidente marketing et communication de Qatar Airways, Mme Salam Al Shawa, a déclaré: «Nous sommes ravis d'accueillir Ons parmi les partenaires sportifs de Qatar Airways en tant qu'ambassadrice de la marque. Ons est une sportive talentueuse et travailleuse et nous sommes impatients de soutenir son objectif de faire partie des 30 meilleures joueuses de tennis au monde. "Ons Jabeur a déclaré: «Je suis extrêmement fière de devenir Brand Ambassador d’une compagnie aérienne aussi prestigieuse. En tant que joueuse de tennis professionnelle, je voyage beaucoup à travers le monde et Qatar Airways est la meilleure compagnie aérienne avec laquelle j'ai voyagé. J'ai hâte de profiter autant que possible de leur fabuleux service et de leur confort au cours de l'année à venir. »Née à Ksar Hellal en Tunisie, Ons Jabeur est la meilleure joueuse de tennis arabe de tous les temps. Elle a commencé à jouer au tennis à l'âge de 3 ans et est rapidement devenue l'une des joueuses les plus prometteuses de sa génération, remportant l'Open de France junior en 2011. Elle est devenue une héroïne nationale et a battu de nombreux records détenus par les joueuses arabes dans le passé. Plus tôt cette année, Ons Jabeur a atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie, ainsi que le quatrième tour à Roland-Garros. Elle est la première joueuse arabe à entrer dans le top 40 mondial, actuellement 31ème.Qatar Airways a des liens forts avec la Tunisie, puisqu'elle opère des vols à destination de sa capitale, Tunis, depuis 2005. Même si le COVID-19 a obligé la compagnie aérienne à suspendre ses liaisons temporairement, Tunis a été l'une des premières destinations africaines à être rétablie, puisque le transporteur national de l'État du Qatar y opère actuellement trois liaisons hebdomadaires.