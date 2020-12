Orange Digital Center et la GIZ propulsent les talents numériques

Communiqué de Presse -

Orange Digital Center, centre d’innovation et de développement de compétences numériques, et la GIZ, agence de coopération internationale allemande pour le développement, ont initié plusieurs sessions de formations en ligne au profit des étudiants, jeunes diplômés, jeunes en reconversion professionnelle et passionnés de nouvelles technologies, afin de les préparer aux nouveaux métiers du numérique.Orange Digital Center et la GIZ associent leurs efforts et expertises dans l’accompagnement et l’employabilité des jeunes, et proposent plusieurs programmes implémentés autour du numérique et de l’innovation. Ces programmes visent à compléter le parcours des jeunes, notamment dans les régions, et à renforcer leurs compétences.Dans ce contexte, la digitalisation des contenus devient un must ! Orange Digital Center et la GIZ ont lancé des cours pratiques en ligne, assurés par des experts dans les domaines du développement mobile, de l’Intelligence Artificielle et de la Data Science.En plus des formations, Orange Digital Center organise une série de rencontres en ligne, pour échanger avec des experts nationaux et internationaux et suivre les opportunités technologiques en perpétuel évolution.Découvrez le programme détaillé des formations et inscrivez-vous vite sur https://innovation.orange.tn