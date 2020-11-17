إيقاف عصابة خطيرة كانت تستغل الوقفات الاحتجاجية بالقصبة

باب نات -

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالاسواق من القبض على عصابة خطيرة كانت تستغل إنشغال اعوان الامن بالتحرك الاحتجاجي بالقصبة، ثم يقومون بنشل حقائب النساء .وقد كانت من بين ضحاياهما امراة كانت مارة في إتجاه أسواق المدينة العتيقة حيث اقتربا منها ثم نشلا حقيبتها و بمرور أحد الأمنيين التابعين لإدارة حفط النظام العام كان غير مباشر لعمله حينها تفطن لعملية السرقة وقام بالإستنجاد بالوحدات الأمنية القريبة منه أين قامو بإلقاء القبض على المظنون فيه في حالة تلبس على الفور.وقد اعترف أفراد العصابة بسرقة عدة نساء .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.