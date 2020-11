Journée Mondiale du Diabète 2020: « Rôle de l’infirmier dans la prise en charge du diabète »

Communiqu de Presse -

A loccasion de la Journe Mondiale du Diabte,clbre le 14 novembre, la Socit Tunisienne dEndocrinologie, Diabte et Maladies Mtaboliques (STEDIAM) et lAmicale des Endocrino-Diabtologues de Sfax (membre de la Fdration Internationale de Diabte), organisent une campagne de sensibilisation sur le Diabte.COVID-19 oblige, cette campagne aura lieu en ligne pour sensibiliser contre les dangers de cette maladie et pour mieux faire connatre ses facteurs de survenue, les moyens de sa prventionet sa prise en charge.Avec quelques 400 millions de malades dans le monde, le diabte est une vritable pandmie et un enjeu majeur de sant publique.En Tunisie, les statistiques les plus rcentes montrent que 19% des plus de 25 ans sont atteints de diabte dont le tiers ne le savait pas. Ce taux pourrait atteindre 26 % lhorizon 2024.Ainsi donc, le diabte constitue, plus que jamais, un problme de sant publique dans notre pays. Cela serait d, en grande partie, un mode de vie sdentaire et une alimentation dsquilibre.Cest pour cela que le grand public et les professionnels de sant doivent prendre conscience de limportance de la prvention pour identifier les facteurs de risque au plus tt, les prvenir et les matriser.Pour cette anne le thme de la Journe Mondiale du Diabte est : Rle de linfirmier dans la prise en charge du diabte . Lobjectif de cette mise en valeur du rle de linfirmier est de montrer quil peut contribuer ce que le diabtique puisse vivre normalement grce une bonne hygine de vie, notamment en adoptant un rgime alimentaire sain, en pratiquant rgulirement des exercices physiques, en prenant les mdicaments adquats et en bnficiant dun encadrement psychologique.Lors de cette campagne de sensibilisation, lAmicale des Endocrino-Diabtologues de Sfax organise en collaboration avec la STEDIAM et de nombreusesfirmes pharmaceutiques, le vendredi 13 novembre 2020 un congrs mdical en ligne sur le thme Mdicaments anti-diabtiques et effets sur le cur et les reins .Le samedi 14 novembre 2020 verra lorganisation de sances de formation scientifique virtuelles propos du diabte destines au personnel infirmier.Cette campagne marquera galement le dmarrage des festivits du 100me anniversaire de la dcouverte de linsuline. Unedcouverte qui a t lune des plus importantes de lhistoire de la mdecine moderne, et qui a rvolutionn le traitement du diabte, maladie autrefois mortelle, en permettant de sauver des millions de vie de par le monde.Il ne fait aucun doute que la coopration fonde sur des alliances stratgiques entre les associations de professionnels de la sant,les patients eux-mmes, les institutions de recherche, les dirigeants du secteur de la sant et d'autres secteurs,dans le but de dvelopper les connaissances scientifiques et la convergence entre science et technologiecontribuera amliorer les rsultats en matire de sant et dvelopper des mthodes de soins du diabte au niveau de la prvention, du dpistage prcoce et du traitement.