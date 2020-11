Prix Orange de l’Entrepreneur Social: Ahkili et Ahmini, 1er prix du Grand Prix International et Prix Féminin International de la 10ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient

Une 10me dition unique et riche en nouveauts

Les grands gagnants de la comptition internationale

Pour le Grand Prix International, les 3 laurats sont :

Pour le Prix International Fminin, le projet gagnant est :

Pour le Prix Spcial 10me anne, le grand gagnant est :

En 2020, le Prix Orange de lEntreteneur Social en Afrique et Moyen-Orient (POESAM) souffle sa dixime bougie ! En plus du Grand Prix International qui rcompense historiquement trois laurats avec des prix allant de 10 000 (3me place) 25 000 (1re place), Orange a lanc deux nouveaux prix lors de cette dition :- le Prix Fminin International dune valeur de 20 000, soutenu par la Diversit et Inclusion du Groupe Orange- et le Prix Spcial 10me anne dune valeur de 10 000.En outre, un projet sest vu attribuer une mention spciale, le Coup de Cur du jury.Ce sont donc au total six prix qui ont t dcerns par le jury du Grand Prix International du POESAM.Aprs une phase de comptition nationale dans les 17 filiales africaines dOrange qui a permis de dtecter et de soutenir 41 gagnants, 18 finalistes ont t slectionns pour accder la comptition internationale qui sest tenue loccasion de lAfricaTech Festival, le plus important salon de la technologie en Afrique. A lissue des prsentations, le jury, compos dexperts de lentrepreneuriat social en Afrique sest alors runi pour dsigner les gagnants de la 10me dition du POESAM.Lors de lAfricaTech Festival, organis en ligne du 9 au 12 novembre 2020, sest tenue le 9 novembre, la e-crmonie, prside par Mme Elizabeth Tchoungui, Directrice RSE, Diversit et Solidarit du Groupe Orange et Prsidente dlgue de la Fondation Orange et M. Alioune Ndiaye, Directeur Gnral dOrange Middle East & Africa qui ont rvl les gagnants.un service innovant dassistance psychologique par tlphone qui couvre toute lAfrique du Nord, disponible sept jours sur sept, pour faciliter le contact avec des psychologues qualifis, sans prise de rendez-vous.le premier service de taxi-moto malien la demande, Bamako.un projet offrant une solution dapprentissage en ligne ddie au systme ducatif librien., une plateforme numrique facilitant laffiliation des femmes rurales au systme de couverture sociale et sanitaire tunisien., un service burkinab de commande et de livraison de repas cuisins par des restauratrices de rue Ouagadougou.Cette anne, un projet a particulirement retenu lattention du jury international, qui a dcid de lui attribuer le prix Coup de Cur du jury. Le gagnant est :SOBATIC (Burkina-Faso), une structure de formation et de conception doutils informatiques destination des personnes malvoyantes.Dix annes de reprage, daccompagnement et de soutien linnovation responsable en AfriqueDepuis 2011, les distinctions remises rcompensent les projets innovants de start-up associs l'utilisation du mobile et ceux porteurs d'impact socital, soit l'amlioration des conditions de vie des populations d'Afrique et du Moyen-Orient dans les domaines de lducation, de la sant, de lagriculture, du paiement mobile, du e-commerce ou encore du dveloppement durable.Le bilan est trs positif : depuis sa cration, plus de 30 laurats internationaux se sont rparti la somme de 500 000 et 75 personnes ont bnfici de 6 mois de coaching et de mentorat proposs par Orange et ses partenaires.Limpact de lentrepreneuriat social et technologique nest plus dmontrer. De nombreuses avances en termes dducation, de sant, dinclusion financire et de protection environnementale notamment lui sont dues. A travers le POESAM et ses nouveaux prix, Orange ritre son engagement en faveur des entrepreneurs qui impactent positivement lAfrique et le Moyen-Orient. Cette dmarche sinscrit dans le cadre des engagements dOrange, dont la responsabilit est daccompagner positivement les traditions sociales, socitales et environnementales engendres par ses activits historiques doprateur multi-services.