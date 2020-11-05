قانون الFCR : ياسين العياري يزف بشرى للتونسيين بالخارج

باب نات -

كشف الخميس 5 نوفمبر، النائب ياسين العياري أن القانون 97/2020، قانون ال FCR الجديد المقترح من أمل و عمل، وقع توجيهه أخيرا للجنة المالية للنقاش.وقال ياسين العياري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " سنسعى بما نقدر، أن تتم مناقشته في اللجنة مباشرة بعد قانون المالية 2021 على أن تتم المصادقة عليه قبل شهر ماي ليكون نافذا بإذن الله حين عودة التوانسة في الخارج في نهاية الربيع/ بداية الصيف"..وتابع ياسين العياري " الطرح ماهوش ساهل بالكل.. لوبيات موردي السيارات ستنزل بكل ثقلها، ربي يقدرنا!".يذكر أن الحكومة التونسية قد أدخلت تنقيحات على قانون FCR أصبح يتعذر معه التفريط بالبيع للسيارات المتمتعة بهذا النظام قبل عام من دخولها التراب التونسي.ويحمل التونسيين التنقيحات الحكومية في القانون مسؤولية ارتفاع أثمان السيارات المستعملة، فيما يعزو أخرون الارتفاع المشط لأسعار السيارات إلى " جشع" موردي السيارات ويتهمونهم بالوقوف وراء تنقيح الحكومة للقانون الذي كان لا يضع شروطا مسبقة عند التفويت في السيارة القادمة من الخارج.