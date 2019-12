TUNISAIR et Tunisie Telecom signent un nouvel accord de partenariat en matière de la sécurité des informations

Jeudi 19 Decembre 2019



Communiqué de Presse -

Le partenariat légendaire liant Tunisair à Tunisie Telecom se renforce davantage par une étroite collaboration en matière de la sécurité des informations.En effet, le Président Directeur Général, de TUNISAIR Mr Elyes Mnakbi et son homologue de Tunisie Telecom, Mr Mohamed Fadhel Kraiem viennent de signer ce mercredi 18 décembre 2019 un nouvel accord de partenariat très important.En vertu de ce contrat, l’opérateur national des télécommunications mettra à la disposition de Tunisair un site de secours, dans son Data Center de Carthage.A travers ce partenariat, Tunisair vise à assurer la continuité et la disponibilité de ses données et de ses applications métiers critiques dans un autre site de secours capable de garantir la reprise d'activité dans un délai très réduit en cas de disfonctionnement de son Data center principal .Certifié ISO 27001 ; le Data center « Carthage » de Tunisie Telecom assure la mise en place d’un environnement sécurisé du système d’information : protection de la confidentialité, de l’intégrité net de la disponibilité de l’information ; en outre, d’autres propriétés, telles que l’authenticité, l’imputabilité, et la fiabilité…..A cette occassion, M Elyes MNAKBI a confirmé que ce site de secours va assurer la reprise d'activité informatique de Tunisair et garantir la sécurité et la disponibilité des données chez notre partenaire national Tunisie Telecom.Fier de cette nouvelle collaboration, M. Mohamed Fadhel Kraiem a déclaré : « Nous remercions notre partenaire de longue date Tunisair pour sa confiance soutenue. Tunisie Telecom œuvre sans répit à répondre de façon pertinente et adéquate aux besoins spécifiques et croissants de l’ensemble de ses partenaires.