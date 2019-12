Le concept de speakerine est de retour chez Carthage +

Vendredi 06 Decembre 2019



Depuis le bon vieux temps des fameuses speakerines de la chaîne tunisienne RTT( إ ت ت) Naziha Maghrebi, Afifa Ben Achour, Beya Zardi et plein d’autres animatrices télé qui ont ajouté de la couleur, la beauté et la vivacité sur la chaîne nationale. Ce concept de speakerines a disparu depuis un bon moment pour revenir aujourd’hui sur la chaîne télé Carthage+.Depuis le lancement de la nouvelle programmation de la télé qui s’est déroulé au Laico Tunis, le 18 Novembre 2019, Carthage+ a choisi pour son image féminine, l’ex Miss Tunisie 2014 Wahiba Arres, en tant que speakerine pour annoncer quotidiennement les programmes de la chaîne.La chaîne Carthage+ revient avec une variété des programmes, entre les plus prestigieux feuilletons turcs et les émissions télévisées, Carthage+ avec la collaboration de la chaîne Hannibal TV vient d’atteindre le plus haut classement en termes d’audience avec le feuilleton historique Ertugrul 5 قيامة ارطغرل, selon Sigma Conseil.La reprise de la deuxième saison des émissions 50/50 et Nahnou Houna animée par Moez Ben Gharbia seront de retour très prochainement.