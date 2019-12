Tunisie: La science au service de l'écosystème marin

Lundi 02 Decembre 2019



Une convention de partenariat a t signe samedi 30 novembre 2019 entre le Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique et l'association La Saison Bleue afin de promouvoir les projets de recherche centrs sur les dfis conomiques, cologiques et socitaux lis la Mditerrane en gnral et au littoral tunisien en particulier.Dans le cadre de sa politique d'appui la recherche scientifique impact socital et lie aux priorits nationales de dveloppement dont notamment la mer et le littoral, le Ministre cherche travers ce partenariat mutualiser les comptences et l'expertise scientifiques des structures de recherche tunisiennes impliques dans cette thmatique et qui ont prouv la qualit de leurs projets dans le cadre de leurs participations russies des programmes internationaux dont Horizons 2020.Ce partenariat favorisera galement les synergies et les mises en relation ncessaires entre les acteurs de la recherche et les autres parties prenantes concernes par les problmatiques environnementales, conomiques et sociales lies la Mditerrane: communes, autorits politiques des pays riverains, organisations de la socit civile...- des cofinancement de projets de recherche- des actions de valorisation des rsultats de la recherche- la mise en rseau des structures de recherche- des leves de fonds internationales pour appuyer les recherches innovantes- la mise en valeur des comptences nationales dans le domaine de la recherche sur l'cosystme marinLa crmonie de signature s'est tenue dans le cadre d'une rencontre scientifique organise Hammamet par COSYS-MED, une structure de recherche mixte qui regroupe des laboratoires tunisiens et franais autour de la problmatique de la contamination de l'cosystme marin.La convention a t signe par Mme Samia Charfi Directrice Gnrale de la Recherche Scientifique et Mme Rym Benzina Bourguiba Prsidente de La Saison Bleue en prsence de M. Slim Khalbous Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique et M. Olivier Poivre d'Arvor Ambassadeur de France en Tunisie.Crer en 2018, La Saison Bleue est une initiative ne de la socit civile et dacteurs environnementaux pour mettre en valeur lexceptionnel potentiel maritime de la Tunisie et celui de lconomie bleue tout en sensibilisant les dcideurs et les citoyens sur la vulnrabilit du littoral et la mer.- AMWEJ, premier appel projets tunisien pour une conomie bleue durable ouvert aux communes du littoral et aux associations ;- Le Forum de la Mer Bizerte, un rendez-vous annuel et rcurent qui runit des participants des deux rives (les responsables politiques dEtat, les communauts scientifiques, les acteurs de la socit civile, les jeunes dirigeants) afin de partager leur expertise et dinfluencer les engagements concrets et ralisables visant prserver la mer.- Historique : 3000 ans de civilisation maritime (depuis larrive des Phniciens Utique en 1101 av. JC)- Naturelle et gographique: 1300 kms de littoral (2300 km avec les, lagunes )- Économique et sociale : 7,5 millions de Tunisiens vivent au bord du littoral aujourdhui, 8 millions de visiteurs trangers attendus en 2019 essentiellement sur le littoral tunisien, 50 ports de pche, de commerce et de plaisance, 12% du PIB du pays estim pour lconomie bleue et 630.000 emplois directs.