عمرو أديب: تونس دولة لديها أصول الديمقراطية والتدرج الديمقراطي، والآلية الديمقراطية

Dimanche 28 Juillet 2019



باب نات

- وصف الإعلامي المصري عمرو أديب، رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، بأنه رجل عظيم، ورجل سياسة مخضرم يعمل في مجال السياسة.وقال عمرو أديب، في برنامج "الحكاية " على " ام بي سي مصر " إن تونس دولة لديها أصول الديمقراطية والتدرج الديمقراطي، والآلية الديمقراطية''، مضيفا ' ان الرئيس الراحل استطاع تجنيب تونس الكثير من الخلاف وفي تونس لديهم القدرة على الانتقال السلمي للسلطة رغم أنه بلد مستهدف بالإرهاب، وفق تعبيره .