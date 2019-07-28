عمرو أديب: تونس دولة لديها أصول الديمقراطية والتدرج الديمقراطي، والآلية الديمقراطية

Dimanche 28 Juillet 2019
باب نات - وصف الإعلامي المصري عمرو أديب، رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، بأنه رجل عظيم، ورجل سياسة مخضرم يعمل في مجال السياسة.
وقال عمرو أديب، في برنامج "الحكاية " على " ام بي سي مصر " إن تونس دولة لديها أصول الديمقراطية والتدرج الديمقراطي، والآلية الديمقراطية''، مضيفا ' ان الرئيس الراحل استطاع تجنيب تونس الكثير من الخلاف وفي تونس لديهم القدرة على الانتقال السلمي للسلطة رغم أنه بلد مستهدف بالإرهاب، وفق تعبيره .
وقال عمرو أديب، في برنامج "الحكاية " على " ام بي سي مصر " إن تونس دولة لديها أصول الديمقراطية والتدرج الديمقراطي، والآلية الديمقراطية''، مضيفا ' ان الرئيس الراحل استطاع تجنيب تونس الكثير من الخلاف وفي تونس لديهم القدرة على الانتقال السلمي للسلطة رغم أنه بلد مستهدف بالإرهاب، وفق تعبيره .
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Par:Zikas ( )
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