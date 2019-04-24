رواد الفايسبوك: الموتى يتبرعون للنهضة ويصوتون للباجي

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- أثار تقرير دائرة المحاسبات الأربعاء 24 أفريل والذي جاء فيه أن عددا من الموتى قاموا بالتبرع لحركة النهضة خلال حملة الانتخابات البلدية الفارطة موجة جدل على صفحات التواصل الاجتماعي.وقال رواد الفايسبوك في تعليق ساخر " الموتى يتبرعون للنهضة ويصوتون للباجي".وكان رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي قد صرح في وقت سابق أن عددا من المتوفين قاموا بالتصويت لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 .