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رواد الفايسبوك: الموتى يتبرعون للنهضة ويصوتون للباجي

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - أثار تقرير دائرة المحاسبات الأربعاء 24 أفريل والذي جاء فيه أن عددا من الموتى قاموا بالتبرع لحركة النهضة خلال حملة الانتخابات البلدية الفارطة موجة جدل على صفحات التواصل الاجتماعي.




وقال رواد الفايسبوك في تعليق ساخر " الموتى يتبرعون للنهضة ويصوتون للباجي".

وكان رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي قد صرح في وقت سابق أن عددا من المتوفين قاموا بالتصويت لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 .




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 181132

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 24 Avril 2019 à 19h 16m |           
التبرع بإسم أب أو أم أو أخ أو أخت ميت ممكن و يعمل بيه كثير من الناس و لكن لم نتعلمه لا في المدارس و لا في الجامعات لأنه من الأخلاق المسلم الذي يتعلمها كان في المسجد و هذا ما وصلت إليه مناهج التعليم في تونس مع الأسف

Toucom  (France)  |Mercredi 24 Avril 2019 à 19h 01m |           
Donner au nom de quelqu'un qui n'est plus de ce monde est tout a fait possible (je l'ai fait) et même fréquent par contre voter au nom des morts n'est pas possible, c'est une tricherie.



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